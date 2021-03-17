Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun,Galatasaray maçı öncesi Çay TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

RİZE'NİN HEDEFİ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Çaykur Rizespor'un hedefinin Şampiyonlar Ligi olduğunu ifade eden Bülent Uygun, "Futbol ayakla oynanan bir oyun değil. Futbol yüreğinle, beyninle ve ayağınla oynanan bir oyun! Hedeflerimiz değişecek. Bundan sonra Avrupa'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen bir Rizespor olacak. Türkiye Kupası'nı da müzemize götürmek yakışır. Bunları başarabiliriz. Marius Sumudica ile yaşanan sıkıntıları artık konuşmayalım, geçmişte kaldı" dedi.

TÜRK FUTBOLU KÖTÜYE GİDİYOR

Türk futbolunun uçuruma sürüklendiğini ifade eden Bülent Uygun, "Doğru yönetilen futbol kulüpleri, TFF yaptırımları olursa, şampiyon olabilir. Rizespor'un da borcu ve transfer yasağı yok, doğru bir yapılanmayla önündeki süreci yönetilebilir. 3 milyar TL borcu olan kulüpler var, Türk futbolu iyi yere gitmiyor" şeklinde konuştu.

"HAKAN ŞÜKÜR İLE ZİYARETE GİTTİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşan Bülent Uygun, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah ömrümüzden ömür versin, ona sevgimizi anlatmamıza zaten gerek yok. Ben, 1993 yılında Fenerbahçe'ye geldiğimde gol krallığına giderken o zaman daha spor camiasından kimse yoktu. Sporcuların olmadığı bir ortamda ben şöyle dedim; Benim belediye başkanım Recep Tayyip Erdoğan beyefendidir diye beyanat verdim, sonra bütün gazeteler manşet yaptı. Sonraki süreçte de beyefendi zaten belediye başkanı seçildi. Ben de yanına Hakan Şükür ile beraber beyefendiye ziyarete gittik, tebrik ettik. Ben de kendisine, 'Efendim bırakın belediye başkanlığını, siz bu ülkede Başbakan olarak öyle hizmetler yapacaksınız ki dost düşman sizi ayakta alkışlayacak. Başbakanlığı da bırakın, İslam'ın lideri olarak mazlumun sesi olacaksınız, tüm dünyada İslam'ın lideri olarak Türkiye'nin İslam'ın hizmetkarı olacaksınız, biz de sizin yanınızda olacağız' dedim. O zamandan bu yana ben beyefendiyle çok görüşmedim, benim siyasetle işim olmaz" ifadelerini kullandı.

"ATAM, ERDOĞAN'I ALNINDAN ÖPER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Rize ile değil tüm ülke sporu ile de yakından ilgilendiğini ifade eden Bülent Uygun, "Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk mezarından kalksa, Atam sayın beyefendiyi alnından öper. Çünkü onun ülkem için hayal ettiği, planladığı bütün projelere baktığımız zaman zaten onların hepsini görür ve takdirle karşılar. Yiğidi öldür hakkını ver derler. Beyefendi, ülke aşığı, İslam'ın hizmetkarı. Rizespor ile de ilgileniyor tabii. Biz de galip gelince tebrik etmek için kendisi sağ olsun, Rizesporumuza hoş geldin, ben inanıyorum ki çocuklarla beraber Rizespor'u hak ettiği yere taşıyacaksınız dedi sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın beyefendi sadece Rize ile ilgilenmiyor, bütün ülkemizle ilgileniyor. Allah, beyefendiye güç versin, canımızdan can versin" şeklinde konuştu.