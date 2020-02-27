Bülent Sağlam, Avusturya'nın en büyük dövüş galasına hazırlanıyor

27.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:43

Iron Fist Gym Kulübü ve Vendetta Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sağlam, 14 Martta Viyana'da 20. kez düzenleyecekleri galada MMA, karma dövüş sanatı ve K1 dalında maçlara yer vereceklerini söyledi.



Dövüş sporları dalında Avrupa'da tarih yazan Türk gençleri, bu sporun teknik bölümünde de dünya devleriyle yarışıyor. Avrupa'nın en büyük dövüş spor kulüpleri arasında yer alan Iron Fist Gym Kulübü ve Vendetta Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sağlam, 14 Martta Viyana'da 20. kez yapacakları galada (Vendetta Fight Night) MMA, karma dövüş sanatı ve K1 dalında birbirinden muhteşem maçlara yer vereceklerini belirterek, "Viyana'nın dev salonlarından Hallmann Dome'de start alacak olan galamız, tam bir yıldızlar geçidi olacak. Dünyanın en yetenekli sporcularını galamızda ringe çıkaracağız. Türk dövüşçülerini buluşturarak çeşitli ülkelerden rakiplerle karşılaştıracağız. Geçtiğimiz yıl Survivor şampiyonu olan kafes dövüşçüsü Yusuf Karakaya, galamızda ringe çıkarak, Türk'ün gücünü dünyaya gösterecek. Ayrıca yine dünya şampiyonumuz Vahit İpek de Vendetta dünya şampiyonluk kemerini korumak için yumruk sallayacak" dedi.



"Bu karşılaşmalar nefesleri kesecek"



Sporcu Selim Topuz'un güçlü rakibiyle kozlarını paylaşacağını bildiren başarılı organizatör Bülent Sağlam, "Ağır sıklet boksörümüz Kadir Akbaş, geçtiğimiz maçında şanssız bir yenilgi alarak dünya şampiyonluk kemerini kaybetmişti, şimdi bu kemeri yeniden alabilmek için rövanş maçına çıkıyor. Ayrıca Can Akyar'da şampiyonluk maçı yapacak. Yine Kabil Erdemli ile dünya çapında dereceler yapmış olan sporcularda galamızda ringe çıkacaklar arasında yer alıyor. Bu karşılaşmaların ardından 11 Nisan gecesi İstanbul Volkswagen Arena'da dev bir galaya daha imza atacağız. Hedefimiz ülkemizin adını dünyaya duyurarak, dövüş sporlarında Avrupa'dan edindiğimiz tecrübeyi ülkemize aktarmaktır. Ayrıca gençlerimize imkanlar vererek bu sporu ülkemizde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de gençler dövüş sporlarına çok yatkın ve bu potansiyel doğru kullanılırsa dünya çapında büyük başarılara imza atabiliriz" şeklinde konuştu.



Vedat Alyaz: "Geçen yıl izleyici rekoru kırdık"



Avusturya'nın en büyük dövüş sporları organizasyonu olan Vendetta Promosyon'un basın danışmanı Vedat Alyaz, geçen yıl düzenledikleri dev karşılaşmaya rekor sayıda seyirci katıldığını vurgulayarak, "Ringe başarılı sporcular çıkarıyoruz. Zayıf sporcuyu çıkarıp, güçlüye ezdirmiyoruz. Dişe diş, başa baş mücadeleler olduğu için izleyici büyük bir zevkle karşılaşmalarımızı takip ediyor. Salonumuza akın ediyor. Avrupa'da yetişen sporcularımız ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmekte ve İstiklal Marşımızı Avrupa'nın göbeğinde okutmaktadır. Gelecek yıllarda yine ülkemiz ve değerlerini tüm dünyaya tanıtarak, ringlerde fırtınalar estireceklerine olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA