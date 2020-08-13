HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Buldan için kırsal kalkınma hamlesi

Buldan Yerel Kalkınma Stratejileri, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Birliği yürüttüğü Leader Projesi kapsamında yaklaşık 2 milyon TL hibe almaya hak kazandı.

Buldan için kırsal kalkınma hamlesi
13.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:33

Buldan Yerel Kalkınma Stratejileri, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Birliği yürüttüğü Leader Projesi kapsamında yaklaşık 2 milyon TL hibe almaya hak kazandı. Bu kapsamda tarım ve turizm alanlarında kalkındırmak için DOYEG ve TKDK arasında protokol imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Birliğinin yürüttüğü Leader projesi kapsamında yaklaşık 2 milyon TL hibe desteği almaya hak kazanan Buldan Yerel Kalkınma stratejisinin uygulanması için, Türkiye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Buldan Doku Yerel Eylem Grubu (DOYEG) arasında protokol imzalandı. Başkanı Serdal Uğur ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denizli Koordinatörü Murat Kar arasında imzalanan protokolle, Buldan'da kırsal kalkınma hamlesine başlanıldı.

"Buldan için önemli bir fırsat"

İmzalanan protokolle, IPARD II Programı kapsamında kabul edilen ve yaklaşık 2 milyon TL hibe desteği almaya hak kazanan Yerel Kalkınma Strateji'nin uygulanması için ilk adımın atıldığını belirten Buldan Kaymakamı Murat Sarı, " Yerel Kalkınma Strateji'nin kabul edilmesi, çiftçimizin, küçük esnafımızın kalkınması için önemli bir adım. Yerel Eylem Grubu Derneğimizin hazırladığı Kalkınma Stratejisi üç yıl süreyle uygulamaya konulacak. Projemizin ilk aşamasına 1 Milyon 922 bin 155 TL'lik destek sağlandı. Buldan'a daha çok hibe desteğinin gelmesi için çalışacağız" dedi.

"60 sayfalık kalkınma stratejisi hazırladık"

60 sayfalık kalkınma stratejisi hazırladıklarını dile getiren DOYEG Başkanı Serdal Uğur, "Derneğimiz uzun zamandan beri Yerel Kalkınma Stratejisi üzerine çalışıyor. Hazırladığımız 60 sayfalık Yerel Kalkınma Stratejisi, kırsal alanın kalkınması, üzüm bağlarının geliştirilmesi, restorasyon çalışmaları, alternatif turizmin geliştirilmesi gibi bir çok alt başlıklardan oluşuyor. Hedefimiz, kadın ve genç istihdamını artırmak, kırsal alanların sosyal, ekonomik ve çevresel olarak iyileştirilmesine destek olmak, ilçemizin yerel kaynak ve potansiyelinden yararlanılarak yeni gelir kaynakları yaratarak, yaşam kalitesini iyileştirmek. Buldan'ı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak da stratejilerimizin arasında. Ayrıca, yayla çileği, Kadıköy Patlıcanı, Alandız Kestanesi gibi yöresel ürünlerimiz için coğrafi işaret belgesi alarak değerlerimize sahip çıkmak istiyoruz. 1 Milyon 922 bin 155 TL'lik destek Buldan'ın kalkınması için harcanacak. Çalışmalarımıza, Buldan evlerinin restore etmekle başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış 3. Sayfa
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Politika
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı 3. Sayfa
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Magazin
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Güncel
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Güncel
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası ikinci bir gece daha düzenleyecek
Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası ikinci bir gece daha düzenleyecek
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Alkollü gençlerin kaza yaptığı araç alev alev yandı
Alkollü gençlerin kaza yaptığı araç alev alev yandı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Donald Trump Süleyman Soylu Aylin Nazlıaka Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Hümeyra Ebru Şallı Sezen Aksu
Spor Can Bartu Arda Turan Okan Buruk Fatih Terim Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Bakan Ankara Ağustos
Şu an buradasınız: Buldan için kırsal kalkınma hamlesi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 13:44:43. #1.14#
title