Bülbüloğlu, İnşaat Müteahhitler Konfederasyonu yönetiminde

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği ( MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Ankara'da gerçekleştirilen İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu ( İMKON) genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği ( MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Ankara'da gerçekleştirilen İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu ( İMKON) genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

İnşaat Müteahhitler Konfederasyonu ( İMKON) 4. Genel Kurulu Ankara'da ki genel merkezde gerçekleştirildi. Genel Kurulda başkan Tahir Tellioğlu yeniden güven tazelerken Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği ( MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu'da yönetim kurulu asil üyeliğine seçildi.

Türkiye'de ki yaygın yapılanmasıyla inşaat sektörünün önemli bir çatı kuruluşu olan İMKON'un bin kaleme hitap eden bir sektör olduğunu belirten Bülbüloğlu, artan inşaat maliyetlerinin konut satın almak isteyen vatandaşları da olumsuz şekilde etkilediğini ifade etti. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu'nun her zaman yanında olduğunu ifade eden Bülbüloğlu, sektördeki yaşanan sıkıntıların bir an önce giderilmesi için güç birliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Genel kurulun ardından MİMDER Başkanı Bülboğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile Milletvekili Ahmet Çakır'ı da ziyaret etti. Bülbüloğlu, ziyarette inşaat sektöründeki yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında siyasilerden destek istedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı