Canlı yayında meydan okumuştu! Kaçak iş adamı Sezgin Baran Korkmaz için beklenen gün geldi

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracılığıyla 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürülmüştü.

Şu anda yurt dışında olduğu bilinen SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile "dolandırıcılık ve banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık" suçlarından verilen yurt dışına çıkış şeklindeki adli kontrol hükmünün 17 Kasım tarihinde, mal varlıkları üzerinde olan tedbirin ise nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 6 Kasım tarihinde kaldırıldığı öğrenildi.

CANLI YAYINDA MEYDAN OKUMUŞ VE BUGÜN DÖNECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Hakkındaki iddialar ve gözaltı kararı sonrası gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalındaki programına konuk olan Sezgin Baran Korkmaz, kendisine yönelik suçlamaları kesin bir dille reddederek Türkiye'ye dönmekten korkmadığını belirtmişti. Özdemir'in "Ne zaman döneceksiniz?" sorusuna Korkmaz, "Ayın 4'ünde Türkiye'deyim. Kaçmam için benim aranmam veya yurt dışı çıkış yasağımın olması lazımdı. Benim hala yurt dışı çıkış yasağım yok. Ben 13 gündür Lüksemburg'dayım. Hakkımda herhangi bir yurt dışı çıkış yasağı yok ki kaçayım" cevabını vermişti.

"İLK KEZ GELMİYORUM BURAYA"

Korkmaz, "Lüksemburg'a neden gittiniz?" sorusuna ise "Benim burada üç tane şirketim var. Burada inşaatlarım var. İlk kez gelmiyorum buraya. Benim uçuş kayıtlarıma bakarlarsa ayda üç kez geliyorum" demişti.

AVUKATI: RESMİ YOLLARLA YURT DIŞINA ÇIKTI

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Cesim Parlak, Baran'ın iş sebebiyle ve resmi yollarla yurt dışına çıktığını, hakkında yurt dışı çıkış yasağının olmadığını, işlerini bitirdikten sonra ülkeye dönerek ifade vereceğini söylemişti.