'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketinde Ali Koç, Aziz Yıldırım'a fark attı
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'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketinde Ali Koç, Aziz Yıldırım'a fark attı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sosyal medyada Fenerbahçeliler'in büyük çoğunluğu Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında kullandığı ifadeleri doğru bulmadı, tepki gösterdi. Camianın önde gelen isimleri de Aziz Yıldırım'ı onaylamadı. Sosyal medyada başlatılan, "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz" anketinde Ali Koç, 2018'deki seçimde olduğu gibi Aziz Yıldırım'a büyük fark attı.

Fenerbahçe, 3 yıl önce yaşadığı kaosu tekrar hatırladı. Aziz Yıldırım'ın son zamanlarında ve seçim gününde Ali Koç'la girdiği atışma yeniden hatırlandı. Uzun süredir suskun olan Aziz Yıldırım, seçimden sonra Ali Koç hakkında ilk kez bu kadar ağır konuştu. Camianın ve taraftarların büyük bölümü Aziz Yıldırım'ı haksız buldu, kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

KOÇ, YÜZDE 50 FARK ATTI

Sosyal medyada açılan, "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz" anketinde Ali Koç büyük üstünlükle galip geldi. Koç, yaklaşık 11 bin oyun %74,3'ünü aldı, Aziz Yıldırım ise %25,7'lik kısmını.

AZİZ YILDIRIM NELER SÖYLEDİ?

Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında özetle; kendi dönemlerinde yapılan borç kadar Ali Koç yönetiminin 3 yılda harcama yaptığını, kulübün özkaynaklarının doğru kullanılmadığını, yapılan transferlerin ve hoca değişikliklerinin hatalı olduğunu, kulüpten kötü şekilde gönderilen eski isimlerin geri getirilmesinin yanlış olduğunu ve sportif anlamda Fenerbahçe'nin çok kötü yönetildiğini ifade etti.

İşte o anket ve camianın önde gelen isimlerinin yaptığı yorumlar:

'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketinde Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketinde Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketinde Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketinde Ali Koç, Aziz Yıldırım'a fark attı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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