Bugün maç yok mu, neden yok? 11 Mart Cuma bugün Süper Lig maçı yok mu, neden yok? Bugün TFF maçı olmayacak mı?

Bugün hangi maçlar olacak? Bugün TFF 1. lig maçı var mı? Bugün Süper Lig maçı olacak mı? Süper lig maçları ne zaman başlıyor?

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN?

Süper Lig maçları hafta sonları yapılmaktadır. Genelde Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi günleri maçlar oluyor. Cuma ve Pazartesi günleri 1'er maç oluyordu. Fakat bazen cuma günleri maç oynanmıyor. Bugün de o günlerden birisidir.

BUGÜN SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

TFF resmi sitesine göre bugün 11 Mart Cuma 2022 tarihinde Süper Lig maçı oynanmayacak. Bugün TFF 1. ligde İstanbulspor - Keçiörengücü maçı oynanacaktı. Fakat kötü hava şartları nedeniyle maç ertelendi. Bugün Süper lig ve Spor Toro 1. lig maçı olmayacak.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR? (11 MART CUMA 2022)

20:30 - Darmstadt 98 - Sandhausen - Almanya Bundesliga 2

20:30 - Hansa Rostock - Holstein Kiel - Almanya Bundesliga 2

23:00 - Lille - St. Etienne - Fransa Ligue 1

23:00 - WBA - Huddersfield - İngiltere Championship

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