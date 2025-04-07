BUGÜN MAÇ VAR MI? 7 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var? Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Futbolseverlerin her gün en çok merak ettiği konular arasında "Bugün maç var mı?" ve "7 Nisan Pazartesi hangi maçlar var?" soruları yer alıyor. Süper Lig ve Avrupa liglerinde heyecan devam ederken, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak maçlar futbol gündeminin nabzını tutuyor. Bugün maç var mı sorusunun yanıtı özellikle ligdeki kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen taraftarlar için büyük önem taşıyor.
"Bugün maç var mı?" sorusu, sporseverlerin günlük planlarını bile etkileyen bir başlık haline geldi. 7 Nisan Pazartesi günü hem Trendyol Süper Lig'de hem de Premier Lig'de önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Takımların lig sıralaması açısından kritik puanlar için sahaya çıkacağı bu mücadeleler nefes kesecek. Peki, bugün maç var mı? 7 Nisan Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı ve tüm detaylar...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Trendyol Süper Lig
- Kasımpaşa – Beşiktaş
Saat: 20:00
Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul
Yayın: beIN Sports 1
- Göztepe – Gaziantep FK
Saat: 20:00
Stadyum: Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir
Yayın: beIN Sports 2
İngiltere Premier Lig
- Leicester City – Newcastle United
Saat: 22:00
Stadyum: King Power Stadyumu, Leicester
Yayın: beIN Sports 3