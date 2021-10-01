Bugün maç var mı? 1 Ekim Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Ekim Cuma bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Ekim Perşembe günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün Avrupa'nın kupaları marçları oynanacak. UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ve Ziraat Türkiye Kupası maçları oynanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
BU AKŞAM MAÇLAR VAR?Spor Toto Süper Lig
- 20.00 ---> Antalyaspor - Adana Demirspor ---> BeİN Sports 2
- 20.00 ---> Fatih Karagümrük - M.Başakşehir --->BeİN Sports 1
Portekiz Liga NOS
- 21.00 ---> Maritimo - Moreirense ---> Bilyoner TV
- 23.15 ---> Famalicao - Guimaraes---> Bilyoner TV
Hollanda Eredivisie Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
- 21.00 ---> Groningen - Twente ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> NAC Breda - Excelsior ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Den Bosch - SC Telstar ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Volendam - Almere ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Helmond - Ajax ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Jong AZ - Dordrecht ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Jong PSV - VVV Venlo ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Jong Utrecht - FC Emmen ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Maastricht - ADO Den Haag ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Oss - De Graafschap---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Roda - Eindhoven ---> Bilyoner TV
Almanya Bundesliga
- 21.30 ---> Köln - Greuther Fürth ---> Tivibu Spor 2/ Bein Sports Max 2
İtalya Serie A
- 19.45 ---> Cagliari - Venezia ---> S Sport Plus/ S Sport 2
İspanya La Liga
- 22.00 ---> Athletic Bilbao - Alaves ---> Smart Spor HD/ S Sport Plus
Fransa Ligue 1
- 22.00 ---> Lens - Reims --->Bein Sports beIN Connect/ Bilyoner TV