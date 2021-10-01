Bugün maç var mı? 1 Ekim Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Ekim Perşembe günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Avrupa'nın kupaları marçları oynanacak. UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları ve Ziraat Türkiye Kupası maçları oynanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

20.00 ---> Antalyaspor - Adana Demirspor ---> BeİN Sports 2

20.00 ---> Fatih Karagümrük - M.Başakşehir --->BeİN Sports 1

Portekiz Liga NOS



21.00 ---> Maritimo - Moreirense ---> Bilyoner TV

23.15 ---> Famalicao - Guimaraes---> Bilyoner TV

Hollanda Eredivisie Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

21.00 ---> Groningen - Twente ---> Bilyoner TV

21.00 ---> NAC Breda - Excelsior ---> Bilyoner TV

21.00 ---> Den Bosch - SC Telstar ---> Bilyoner TV

21.00 ---> Volendam - Almere ---> Bilyoner TV

21.00 ---> Helmond - Ajax ---> Bilyoner TV

21.00 ---> Jong AZ - Dordrecht ---> Bilyoner TV

21.00 ---> Jong PSV - VVV Venlo ---> Bilyoner TV

21.00 ---> Jong Utrecht - FC Emmen ---> Bilyoner TV

21.00 ---> Maastricht - ADO Den Haag ---> Bilyoner TV

21.00 ---> Oss - De Graafschap---> Bilyoner TV

21.00 ---> Roda - Eindhoven ---> Bilyoner TV

Almanya Bundesliga

21.30 ---> Köln - Greuther Fürth ---> Tivibu Spor 2/ Bein Sports Max 2

İtalya Serie A

19.45 ---> Cagliari - Venezia ---> S Sport Plus/ S Sport 2

İspanya La Liga

22.00 ---> Athletic Bilbao - Alaves ---> Smart Spor HD/ S Sport Plus

Fransa Ligue 1

22.00 ---> Lens - Reims --->Bein Sports beIN Connect/ Bilyoner TV

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