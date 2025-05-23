BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 23 Mayıs Cuma bu akşam maç var mı, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 23 Mayıs Cuma bu akşam maç var mı, hangi kanalda?
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Bugün kimin maçı var? Sorusu, 23 Mayıs 2025 Cuma akşamı ekran başında futbol heyecanı yaşamak isteyen milyonlarca taraftarın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bugün kimin maçı var sorusuna yanıt arayan spor severler, hem Türkiye'deki hem de Avrupa'daki maçların yayın saatlerini ve kanallarını araştırıyor.

23 Mayıs Cuma günü futbol gündemi oldukça yoğun. Bugün kimin maçı var sorusunun cevabı, hem Trendyol 1. Lig Play-Off heyecanı hem de Avrupa'nın dev kulüplerinin karşılaşmaları ile şekilleniyor. Bugün kimin maçı var sorusu, özellikle TV yayın akışı ile birlikte daha da önem kazanıyor. Peki, 23 Mayıs Cuma günü bugün kimin maçı var ve bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylı maç programı ve yayın bilgileri…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur Maçı

16:00 Bandırmaspor vs Boluspor (TRT Spor, beIN Sports 2)

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 23 Mayıs Cuma bu akşam maç var mı, hangi kanalda?BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

İspanya La Liga

20:00 Barcelona vs Villarreal (S Sport)

20:00 Sevilla vs Real Madrid (S Sport 2)

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