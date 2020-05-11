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Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı

Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
11.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:24

Koronavirüs salgını nedeniyle 1,5 aylık aradan sonra bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler, yeni döneme zamlı başladı. Yüzde 40'a varan fiyat artışlarına giden berberler, salgından önce 25 liraya yapılan işlem için artık 35 lira ücret alacak.

Koronavirüs salgını birçok sektörü vurduğu gibi berber ve kuaförleri de ekonomik olarak kötü yönde etkiledi. 21 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen berberler ve kuaförler bugün itibarıyla hizmete başladı. Berberlerin açılmasıyla gelen müşteriler hijyen kuralları kapsamında tıraşlarını oldu. Ancak berberler yeni dönemde zamlı fiyatlarla hizmet verecek.

YÜZDE 40'A VARAN ZAM

1,5 aydan bu yana evde olan ve gelir kaybına uğrayan berberler, tıraş ücretlerinde yüzde 40'a varan zam yaptı. Buna göre salgından önce 25 liraya yapılan işlem artık 35 lira olacak. Zamlı fiyatlar hakkında Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları (TBKGU) Federasyonu tarafından alınmış resmi bir karar veya bildirim ise henüz yok.

BAŞKAN ZAM SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde CNN TÜRK kanalındayayınlanan bir programa katılan TBKGU Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş kuaför, berber ve güzellik salonlarının 11 Mayıs Pazartesi açılmaları itibarıyla yüzde 40 zam uygulayabileceğini söylemişti.

Ekonomi Manşet

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