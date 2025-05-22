BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Mayıs Perşembe bugün maç var mı, hangi kanalda?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Mayıs Perşembe bugün maç var mı, hangi kanalda?
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Bugün hangi maçlar var? 22 Mayıs Perşembe günü futbolseverleri heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. Özellikle Türkiye'deki TFF 2. Lig Play-Off maçları, Avrupa liglerinden La Liga ve İngiltere League 1 Play-Off mücadeleleri, sporseverlerin radarında. "Bugün maç var mı, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı netleşti.

22 Mayıs Perşembe maç programı, TRT Spor, S Sport, TV8 Buçuk ve Tuttur TV gibi spor kanalları üzerinden canlı yayınlarla futbol tutkunlarına sunulacak. İşte günün öne çıkan maçları ve canlı yayın bilgileriyle birlikte detaylı maç listesi…

22 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur

16.00 Altınordu-Batman Petrolspor

20.00 Artı Değer Van Spor FK-Çimentaş Elazığspor

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Mayıs Perşembe bugün maç var mı, hangi kanalda?

Bundesliga Play-Out

21.30 Heidenheim-Elversberg

Suudi Arabistan Pro Lig

19.05 Al Akhdoud-Al Raed

19.15 Damac FC-Al Fateh

21.00 Al Ahli-Al Ettifaq

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