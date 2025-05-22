BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Mayıs Perşembe bugün maç var mı, hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var? 22 Mayıs Perşembe günü futbolseverleri heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. Özellikle Türkiye'deki TFF 2. Lig Play-Off maçları, Avrupa liglerinden La Liga ve İngiltere League 1 Play-Off mücadeleleri, sporseverlerin radarında. "Bugün maç var mı, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı netleşti.
22 Mayıs Perşembe maç programı, TRT Spor, S Sport, TV8 Buçuk ve Tuttur TV gibi spor kanalları üzerinden canlı yayınlarla futbol tutkunlarına sunulacak. İşte günün öne çıkan maçları ve canlı yayın bilgileriyle birlikte detaylı maç listesi…
22 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur
16.00 Altınordu-Batman Petrolspor
20.00 Artı Değer Van Spor FK-Çimentaş Elazığspor
Bundesliga Play-Out
21.30 Heidenheim-Elversberg
Suudi Arabistan Pro Lig
19.05 Al Akhdoud-Al Raed
19.15 Damac FC-Al Fateh
21.00 Al Ahli-Al Ettifaq