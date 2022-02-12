Bugün hangi maçlar var? 12 Şubat Cumartesi bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 12 Şubat Cumartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 12 Şubat Cumartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
12 Şubat 2022 Cumartesi Bugünkü maçlar:
13.30 - Boluspor-Keçiörengücü- TRT Avaz
13.30- Adanaspor-Denizlispor- TRT Spor
15.30- Manchester United-Southampton- S Sport
16.00- Başakşehir-Gaziantep FK- beIN Sports 2
16.00- Giresunspor-Fenerbahçe- beIN Sports 1
16.00- Cadiz-Celta Vigo- Spor Smart
16.00- Ankaragücü-İstanbulspor- TRT Spor
17.00- Lazio-Bologna- S Sport 2
18.00- Brentford-Crystal Palace- S Sport +
18.00- Everton-Leeds United-S Sport
18.00- Watford-Brighton- S Sport +
18.15- Villarreal-Real Madrid- S Sport +
19.00- Galatasaray-Kayserispor- beIN Sports 1
19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor- TRT Spor
20.00- Napoli-Inter- S Sport 2
20.30- Norwich City-Manchester City- S Sport
20.30- Rayo Vallecano-Osasuna- Spor Smart
22.45- Torino-Venezia- S Sport 2
23.00- Atletico Madrid-Getafe- Spor Smart