Bugün hangi maçlar var? 12 Şubat Cumartesi bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 12 Şubat Cumartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

12 Şubat 2022 Cumartesi Bugünkü maçlar:

13.30 - Boluspor-Keçiörengücü- TRT Avaz

13.30- Adanaspor-Denizlispor- TRT Spor

15.30- Manchester United-Southampton- S Sport

16.00- Başakşehir-Gaziantep FK- beIN Sports 2

16.00- Giresunspor-Fenerbahçe- beIN Sports 1

16.00- Cadiz-Celta Vigo- Spor Smart

16.00- Ankaragücü-İstanbulspor- TRT Spor

17.00- Lazio-Bologna- S Sport 2

18.00- Brentford-Crystal Palace- S Sport +

18.00- Everton-Leeds United-S Sport

18.00- Watford-Brighton- S Sport +

18.15- Villarreal-Real Madrid- S Sport +

19.00- Galatasaray-Kayserispor- beIN Sports 1

19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor- TRT Spor

20.00- Napoli-Inter- S Sport 2

20.30- Norwich City-Manchester City- S Sport

20.30- Rayo Vallecano-Osasuna- Spor Smart

22.45- Torino-Venezia- S Sport 2

23.00- Atletico Madrid-Getafe- Spor Smart

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