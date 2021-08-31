Bucaspor 1928, Mustafa Seyhan'ı renklerine bağladı
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Bucaspor 1928, Mustafa Seyhan'ı renklerine bağladı

Bucaspor 1928, Mustafa Seyhan'ı renklerine bağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bucaspor 1928, Gençlerbirliği'nden Mustafa Hüseyin Seyhan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bucaspor 1928, Gençlerbirliği'nden Mustafa Hüseyin Seyhan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, bu çalışmalar kapsamında Gençlerbirliği'nden Mustafa Hüseyin Seyhan'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki ön liberoyu İzmir'e getiren Bucaspor 1928, 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, Mustafa Hüseyin Seyhan'a "Hoş geldin" mesajı paylaştı.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve profesyonel olan Mustafa Hüseyin Seyhan, Hacettepe ve Ankara Adliye takımlarının formalarını giydi. Kariyeri boyunca 114 resmi maça çıkan Seyhan, bu maçlarda 7 bin 267 dakika sahada kalırken 5 gole imza attı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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