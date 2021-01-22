Bucaspor 1928 Başkanı Aktaş: Tüm ligleri besliyoruz
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Bucaspor 1928 Başkanı Aktaş: Tüm ligleri besliyoruz

22.01.2021 13:02 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:05
Bucaspor 1928 Başkanı Aktaş: Tüm ligleri besliyoruz

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta devre arasına lider giren Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş, altyapıdan yetiştirdikleri isimlerle tüm ligleri beslediklerini söyledi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta devre arasına lider giren Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş, altyapıdan yetiştirdikleri isimlerle tüm ligleri beslediklerini söyledi. Ara transfer döneminde birçok genç oyuncusunu kiralık olarak gönderen sarı-lacivertlilerde Başkan Aktaş, bu hafta en az 5 ismi daha kiralayacaklarını belirtti. A takımdan 7 futbolcularına Süper Lig ekiplerinin talip olduğunu kaydeden Aktaş, "Serkan Sefil'i Akhisarspor'a, Doğan Çamlı'yı Ergene Velimeşe'ye, Bartu Gökçen'i Altındağspor'a, Kadir Duruk'u İskenderun FK'ya, Selahattin Seyhun'u da Çarşambaspor'a kiraladık. Bu hafta en az 5 ismi daha kiralık göndereceğiz. Belediye Derincespor'da Bertuğ Başdemir kiralık olarak bizi temsil ediyor. İçel İdmanyurdu'nda kiralık oynayan oyuncumuz İsmail Köse'yi kulübü bonservisi ile almak isterken 10 kulüpten daha teklif aldık" diye konuştu.

Bucaspor tarihindeki en yoğun transfer sezonunu geçirdiğini dile getiren Cihan Aktaş, "Kiralık yolladığımız, yollayacağımız isimler var. Görüşmelerimiz tüm hızıyla sürmekte. A takımdan 7 futbolcumuza Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor somut temasa geçti. Biz şu an lideriz ve tek hedefimiz şampiyonluk. Yaş ortalaması 24 olup hem zirveye oynayan hem de oyuncu yetiştiren bir başka kulüp yok. Bucaspor camiasının oyuncu yetiştirmek genlerinde var. Bizim amacımız Bucaspor'un eski altyapısını geliştirerek daha da üste çıkmak. Şu an tüm ligleri besleyen bir Bucaspor 1928 var" dedi. Aktaş, ara transfer sezonunda gelen oyuncuların değil giden isimlerin anılmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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