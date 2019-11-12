Buca istikrar arıyor

12.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:32

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Sultanbeyli Belediyespor deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrası Play-Off hattından çıkan ve teknik direktör Nihat Balan'la yollarını ayıran Ci Group Buca, sezon başından bu yana istikrarlı bir tablo çizemedi. Sadece bir kez üst üste 2 maç kazanan sarı-lacivertli ekip, oynadığı 12 müsabakada 6 galibiyet, 5 yenilgi alırken, 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Tire 1922'nin yarışmacı haklarını alarak lige katılan İzmir temsilcisi grupta en az beraberlik alan takım olarak dikkat çekti. Ci Group Buca, son 3 haftada sırasıyla Artvin Hopaspor'a 5-0 yenilip, Tokatspor'u 4-0 mağlup ettikten sonra, Sultanbeyli'ye 3-0 kaybederek inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Buca ekibi pazar günü evinde Yeni Orduspor'la kozlarını paylaşacak.

Kaynak: DHA

TOLGA DOĞANTEZ SÜRPRİZİBu arada, Ci Group Buca'da Başkan Cihan Aktaş, sportif direktörlük görevine Tolga Doğantez'i getirdiklerini açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Uşakspor'daki teknik adamlık görevinden ayrılan Tolga Doğantez, bu yıl Bölgesel Amatör Lig 10'uncu Grup'ta yer alan, yine Cihan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı Bucaspor'da geçen sezonun ikinci yarısında kısa bir süre ve 2015'te olmak üzere iki kez teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirten Başkan Aktaş, "Biz bir proje takımıyız ve hedeflerimize uygun uzun soluklu çalışabileceğimiz bir teknik adamla anlaşacağız. Acelemiz yok" dedi.