Buca'da tam kapanma denetimleri sürüyor; 17 kişiye 53 bin lira ceza

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Buca'da tam kapanma denetimleri sürüyor; 17 kişiye 53 bin lira cezaİZMİR'in Buca ilçesinde, polis ekipleri genel asayiş ve tam kapanma denetimlerini sürdürüyor.

Buca'da tam kapanma denetimleri sürüyor; 17 kişiye 53 bin lira ceza

İZMİR'in Buca ilçesinde, polis ekipleri genel asayiş ve tam kapanma denetimlerini sürdürüyor. Bir saat süren uygulamada polis, 17 kişiye tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 53 bin 550 lira para cezası kesti. Ayrıca 3 ilçede daha kapsamlı uygulama yapıldığı öğrenildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Menderes Caddesi üzerinde 17 günlük tam kapanma ve genel asayiş denetimi yaptı. Denetlemede araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi. Yaklaşık bir saat süren uygulamada polis, 43 araç, 12 motosiklet olmak üzere toplam 110 kişiye inceleme yaptı. Denetimde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 17 kişiye 53 bin 550 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak'ta kapsamlı uygulama yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı