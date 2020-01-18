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Buca Belediyesporlu Ömer Türker, Fenerbahçe'ye transfer oldu

İzmir Amatör Lig ekiplerinden Buca Belediyespor'un 16 yaşındaki kalecisi Ömer Türker, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

18.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:00
Buca Belediyesporlu Ömer Türker, Fenerbahçe'ye transfer oldu

, Amatör Lig'de boy gösteren 'un 16 yaşındaki genç kalecisi Ömer Türker'i kadrosuna kattı. Buca Belediyesi'nin genç yetenekleri ülkeye kazandırmasından gurur duyduğunu söyleyen Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, genç kaleci Ömer Türker'i tebrik etti.

Kılıç, "Bucalı gençlerimizin uyuşturucuyla değil sporla, sanatla, bilimle anılması için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ömer kardeşimizin azmi ve isteği tüm kentimize örnek olacaktır. Kendisinin ileride Milli Takımımızda ve Avrupa'da da bizim göğsümüzü kabartacağına gönülden inanıyorum. Türkiye'ye Buca imzasını sadece futbolda değil, har alanda yetişen sporcularımızla, sanatçılarımızla, bilim insanlarımızla atacağız" şeklinde konuştu.

"İLK MAÇINDA 5 GOL YEMİŞTİ"

Takım antrenörü Ahmet Kayan, genç file bekçisinin takımdaki en azimli oyunculardan birisi olduğunu ifade ederek, "Ömer'i takımımıza aldığımızda ilk maçında 5 gol yemişti. Kaleci antrenörümüz Alper Tokol ile birlikte genç kardeşimizdeki ışığı görerek üstüne eğildik. Kendisi takımın hiçbir antrenmanlarını kaçırmadan olağanüstü bir çalışma temposu yakaladı. Sonunda başarıyı yakaladı. Bucamızı ileride başarıyla temsil edeceğinden eminiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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