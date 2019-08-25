Buca, asım'ı kiraladı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay çıktığında Bucaspor adını almaya hazırlanan Ci Group Buca, İstanbulsporlu Asım Hamzaçebi'yi renklerine bağladı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay çıktığında Bucaspor adını almaya hazırlanan Ci Group Buca, İstanbulsporlu Asım Hamzaçebi'yi renklerine bağladı.
Sarı-lacivertlilerin stoperde görev yapan 20 yaşındaki futbolcuyu 1 seneliğine kiraladığı açıklandı. Futbolculuk kariyerine Manisaspor'da başlayan Asım, 2017-2018 sezonunda bu kulüpte profesyonel oldu. Geçen sene TFF 1. Lig'de İstanbulspor forması giyen genç savunmacı sadece 1 karşılaşmada görev yaptı.
- İzmir