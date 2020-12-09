Toplam internet kullanıcı sayısı 4,54 milyara ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Toplam internet kullanıcı sayısı 4,54 milyara ulaştı

09.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:10
Toplam internet kullanıcı sayısı 4,54 milyara ulaştı

Dünya genelinde toplam internet kullanıcı sayısı 4,54 milyara ulaşırken, Instagram'a giriş yapan kişi sayısının 928,5 milyon olduğu kaydedildi.

Dünya genelinde toplam internet kullanıcı sayısı 4,54 milyara ulaşırken, Instagram'a giriş yapan kişi sayısının 928,5 milyon olduğu kaydedildi. Uygulamayı kullanan kişiler cinsiyet bakımından incelendiğinde ise yüzde 50,9 ile kadınların çok az bir farkla önde olduğu görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılı Haziran ayına göre aktif Instagram kullanıcı sayısı 928,5 milyon oldu. Instagram'ı kullanan kişiler cinsiyet bakımından incelendiğinde ise yüzde 50,9 ile kadınların çok az bir farkla önde olduğu görüldü. Ülkelerin Instagram erişim sıralamasında ise ABD'nin 120 milyon ile ilk sırada yer aldığı kaydedilirken, Türkiye'nin 38 milyon ile altıncı sıraya yerleştiği saptandı. ABD ile Türkiye arasında yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Rusya oldu. Takipçi sayısı ile Top 3 listesine giren kullanıcılar ise; 381 milyonla Instagram olurken, ikinci sırada 244 milyon ile Cristiano Ronaldo, üçüncü sırada ise 208 milyon ile Ariana Grande yer aldı.

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Gerçekleştirilen medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı 192 bin 228 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl sadece Instagram ile ilgili çıkan basın haber sayısı ise 23 bin 509 olarak kaydedilirken, son günlerde yeni geliştirdiği "reels" kısmının 116 habere konu olduğu saptandı.

(İHA)

Toplam internet kullanıcı sayısı 4,54 milyara ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Demir: '4 milyar TL bir yatırım dönemi vaat etmiştik ama 8-9 milyar TL'yi bulacak'
Başkan Demir: "4 milyar TL bir yatırım dönemi vaat etmiştik ama 8-9 milyar TL'yi bulacak"
Türkiye-Çin ihracat treni, Kayseri'ye ulaştı
Türkiye-Çin ihracat treni, Kayseri'ye ulaştı
Türk doğal taşları Vietnam pazarına sanal ticaretle ulaştı
Türk doğal taşları Vietnam pazarına sanal ticaretle ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Öykü Çelik Aras Bulut İynemli
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay Josef De Souza Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toplam internet kullanıcı sayısı 4,54 milyara ulaştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:10:44. #1.15#
title