Bu Yıl Hedef, 36 Milyon Turist

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, 2018 hedefinin 36 milyon turist olduğunu açıkladı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği tarafından turizm sezonu açılış töreni düzenlendi. Törene, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ve turizmciler katıldı.

ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, 2014 senesinde ülke genelinde 38 milyon turist rakamına ulaşıldığını, bu rakamın 2015'de 34 milyona, 2016'da 26 milyona gerilediğini söyledi. Sili, "Geçen yıl yükselişin yeniden başlamasıyla 30 milyon seviyesine ulaştık. 2018 hedefimiz ise 36 milyon turist. Bakanlığımızın 2023 yılı hedeflerinde ise 50 milyon turist sayısına ulaşmak yer alıyor. Dünya genelinde seyahat eden kişi sayısı yılda 1 milyar 200 milyon iken bu rakamın 2030 yılında 1 milyar 800 milyona çıkacağı öngörülüyor" dedi.

"Antalya için hedef, 12 milyonu aşmak"

Antalya özelinde değerlendirme yaptığında 2014 yılında turist sayısının 12 milyon olduğunu söyleyen Sili, "2015'de 11 milyon 800 bin, 2016'da 6 buçuk milyon, 2017'de ise ciddi bir geri dönüşle 10 milyon rakamına ulaştık. Bu yılki hedefimiz ise 12 milyon rakamını aşmak" diye konuştu.

Türkiye turizminin kabuk değiştirdiğine vurgu yapan Sili, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz dönem içinde kaynak pazar dengelerinin bir anda alt üst olabileceğini gördük ve iç pazarın sektörde daha fazla pay sahibi olmasını sağladık. Pazar ve turizm çeşitliliğini artırarak tanıtım modellerini de farklılaştırdık. Kaymakamımız Mustafa Harputlu himayelerinde kurulan ve şehrin tüm paydaşlarını içine alan Turizm Koordinasyon Kurulu'nun çalıştayı önümüzdeki günlerde yapılacak. Çalıştay neticesinde de Alanya'nın sorunları ele alınarak çözüm önerileri oluşturulacak, olması gerekenler ile olmaması gerekenler tespit edilecek ve bir sonuç raporu kamuoyuna deklare edilecek. Bu çalışma Alanya'nın kısa, orta ve uzun vadede hangi noktada bulunacağına da ışık tutacak."

Konuşmaların ardından, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na uçuş düzenlenmesini sağlayan tur operatörleri ve acente temsilcilerine plaket verildi. - ANTALYA