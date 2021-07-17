Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı

Yazın en bol bulunan ve herkes tarafından bolca tüketilen meyvelerinden üzüm, Japonya'da günün konusu oldu. "Ruby Roman" adı verilen üzüm türü, açık artırmada 12 bin 700 dolara yani Türk Lirası ile 102 bin TL'ye satıldı.