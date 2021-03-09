Bu türküyü hiç böyle dinlemediniz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bu türküyü hiç böyle dinlemediniz

09.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:38
Bu türküyü hiç böyle dinlemediniz

Balıkesir'in dünyaca ünlü zeytin üretim bölgelerinden birisi olan Ayvalık ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üreticisi Erdinç Tügen, "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünü "Zeytinyağlı yerim aman, doktor nedir bilmem aman" diye tekrar uyarladı.

Balıkesir'in dünyaca ünlü zeytin üretim bölgelerinden birisi olan Ayvalık ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üreticisi Erdinç Tügen, "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünü "Zeytinyağlı yerim aman, doktor nedir bilmem aman" diye tekrar uyarladı. Türkü bu haliyle de büyük ilgi gördü.

Zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan Ayvalıklı zeytinci Erdinç Tügen, yüzlerce yıllık taş baskı sistemi ile zeytinyağı üretimini sezon boyunca yapmaya devam ederken, bir yandan da Ayvalık'ı bu değerlerini tanıtmak için çalışmalarına devam ediyor. Zeytinyağı ve zeytinin tanıtımı için çalışmalar yapan Tügen son olarak, "Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman" türküsünü tüketimi artırmak için tekrar uyarladı. "Zeytinyağlı yerim aman, doktor nedir bilmem aman" şeklinde yeniden uyarlanan türkü dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Erdinç Tügen, "Bir dönemlerde 70'li yıllarda 'Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman' diye bir türkü vardı. Bu günlere kadar da gelmiştir. Türküye karşı bir şeyimiz yok. Okuyanların da ağzına sağlık. Yazanın da kalemine sağlık. Zeytinyağı bu memleketin geçim kaynağı olduğu için biz uyarlama yaptık kendi içerimizde. Kendi çapımızda mırıldandık. Umarız zeytinyağına bir nebze katkımız olur" dedi. - BALIKESİR

Bu türküyü hiç böyle dinlemediniz
Bu türküyü hiç böyle dinlemediniz
Bu türküyü hiç böyle dinlemediniz
Bu türküyü hiç böyle dinlemediniz
Bu türküyü hiç böyle dinlemediniz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Nükhet Duru Hakan Yılmaz Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu türküyü hiç böyle dinlemediniz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 09:38:32. #1.16#
title