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Bu Trabzonspor'u durdurmak zor! Süper Lig tarihine geçtiler

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Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, şampiyonluk yolunda makası çok erken açtı. Bordo-Mavililer, 14. haftalar itibarıyla lig tarihinin en başarılı takımı oldu. 36 puanlı Fırtına, en yakın takipçisine 10 puan fark attı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup eden ve 36 puana ulaşan Trabzonspor, rekorları paramparça ediyor.

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1995-96'dan sonraki en iyi başlangıcı yapan Trabzonspor, 14. haftalar itbarıyla lig tarihinin en başarılı takımı oldu. Bordo-Mavililer, en yakın takipçisine 10 puan fark attı.

Trabzonspor'a benzer başarılar yakalayan Fenerbahçe ve Galatasaray, o sezonları şampiyon tamamlamıştı. Galatasaray 1999-2000, Fenerbahçe de 2013-14 sezonlarında 8 puanlık fark açmıştı.

Trabzonspor'un yenilmezlik serisi 26 maça çıktı. Bordo-Mavililer, 1995-96 sezonunda da 26 maçlık seri yakalamıştı. Fırtına, Adana Demirspor'a mağlup olmazsa kendi rekorunu kıracak.

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