Bu teklifi reddetmek yürek ister! Hagi forması için dünyaları verdiler yine de satmadı

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin 2000-2001 sezonuna ait formasını elinde bulunduran koleksiyoncu Doğukan Yegün, formaya gelen çılgın teklifi reddetti. Adana Demirspor'a da ait elinde 300 forma bulunan Yegün, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

Doğukan Yegün'ün açıklamaları şöyle:

"SATMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

"Gheorghe Hagi'nin Galatasaray forması 2000-2001 sezonuna ait, teri ve çamuru üzerinde imzalı bir şekilde yaklaşık 20 yıldır muhafaza ediliyor. Bu forma bana babamın hediyesi, ona da çok sevdiğimiz bir aile dostumuz armağan etti. Hagi forması için birçok teklif aldım. Geçtiğimiz aylarda Volkswagen Golf marka 2016 model otomobil ve 10 bin Euro'luk teklif geldi. Fakat formayı satmayı hiç düşünmedim.

Görüntü: Ajansspor

"BU İŞE BİR İNAT UĞRUNA GİRDİM"

Şu anda hali hazırda 300 tane farklı dönem ve futbolculara ait Adana Demirspor'un maç formasına sahibim. Aslında bu işe bir inat uğruna girdim diyebilirim. İstanbul'da yaşıyorum. 2016 yılında İstanbul'da oynanan Sarıyer - Adana Demirspor kupa maçına gitmiştim, o dönem 2 futbolcumuz bana formasını vermişti fakat dönemin yöneticisi 'Üzerinde lisanslı ürün yok' dedi ve elimden formaları aldı. O anda forma koleksiyonu oluşturmaya karar verdim. Bir hırsla başladım ve 5 yıldır bu tutkum devam ediyor. Lise son sınıfta dershaneye yürüyerek gidip geliyordum ay sonunda iki adet fazla forma alabilmek için.

Görüntü: Ajansspor

"MURANT SANCAK'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Adana Demirspor forması dışında, şampiyonluk madalyaları ve kaptanlık pazubandları da arşivimde var. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la da konuştuğumda bir müze oluşturulursa bana da bir bölüm ayıracağını söyledi ve birçok kez de koleksiyonum için yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ederim."

Görüntü: Ajansspor

Haberler.com - Spor