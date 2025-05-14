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Bu sezon kaç takım Avrupa'ya gidecek?

Bu sezon kaç takım Avrupa'ya gidecek?
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki, Bu sezon kaç takım Avrupa'ya gidecek?

Liglerde sezon sonuna kısa süre kaldı ve Avrupa yolcuları merak konusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası finali Trabzonspor - Galatasaray arasında gerçekleşecek. Bu sezon kaç takım Avrupa'ya gidecek?

BU SEZON KAÇ TAKIM AVRUPA'YA GİDECEK?

Süper Lig şampiyonu olacak olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayacak.

Süper Lig 2.'si takım Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak.

Süper Lig 3.'sü UEFA Avrupa Ligi için mücadele edecek.

Süper Lig 4.'süUEFA Avrupa Konferans Ligi için mücadele edecek.

Galatasaray, Lig'i ilk ikide tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynama hakkını garantiledi.

Galatasaray'ın şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.

Galatasaray'ın kupayı alması demek, Avrupa Ligi play-off şansının Süper Lig 3.'süne geçmesi anlamını taşıyor.

ZTK'da final oynayacak diğer takım olan Trabzonspor'un ise kupayı kazanması durumunda Avrupa Ligi'nde play-off şansı bulunuyor. Turda elense de bordo mavililer diğer sezon Konferans Ligi'nde top koşturacak.

Trabzonspor'un Avrupa'da mücadele etmek için ayrıca Süper Lig'de en az 5. sırada olması gerekiyor.

Avrupa'da müsabaka hakkı kazanan Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki durumu, Avrupa programını netleştirecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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