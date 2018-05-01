Denizli'deki Belediye Otobüsü Kırmızı Işıkta Beklemiyor

Denizli'deki kent içi trafik akışı, Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya koyduğu yapay zeka destekli program sayesinde 24 saat takip ediliyor.

TÜM ŞEHİR TRAFİĞİ TAKİP EDİLİYOR

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi iş birliğinde hazırlanan program, kent trafiğindeki tüm verileri radyo sinyalleri vasıtasıyla bir merkezde topluyor. Yerli imkanlarla hazırlanan sistemin verdiği uyarılar, belediye çalışanlarına trafikte yaşanan olumsuzluğa anında müdahale imkanı veriyor.

VATANDAŞA KOLAYLIK

Sinyallerden alınan verilerle vatandaşların ışıkta bekleme sürelerinin azaltılması ve sürücülerin trafikte kolay ilerleme imkanı da sunuluyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği bu sistemle şehir içinde yolcu taşıyan otobüslerin trafikte daha hızlı hareket etmesini de amaçlıyor.

OTOBÜS KIRMIZI IŞIĞA TAKILMIYOR

Bunun ilk uygulaması 42 kilometre yol güzergahında yolcu taşıyan "20" numaralı otobüste hayata geçirildi. Otobüs ışıklara yaklaştığında araca konulan cihaz, sinyalizasyon merkezine radyo sinyali gönderiyor. Böylece o anda kırmızı olan ışık otobüs yaklaştığında yeşile dönüyor.

YOLCULUK SÜRESİ YARIYA İNDİ

Daha önce güzergahını yaklaşık bir saatte tamamlayan otobüs, kırmızı ışıklarda durmayarak turunu 30 ila 40 dakikada tamamlıyor.

Şu anda sadece "20" numaralı otobüste denenen sistemin diğer hatlarda da kullanılması planlanıyor.

YÜZDE 30 RAHATLADI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeye gittiklerini ve geliştirilen yerli program sayesinde trafik akışının yüzde 30 rahatladığını söyledi.

Sistemle 95 kavşağa anlık müdahale imkanı yakaladıklarını belirten Zolan, şunları kaydetti:

"Geliştirilen yerli bilgisayar programı sayesinde 20 numaralı otobüsümüze radyo sinyalleri alıcısı yerleştirdik. Böylece otobüsümüz geçiş güzergahındaki kavşağa gelince en geç 10 saniye içinde kırmızı olan ışık yeşile dönüyor. Şu anda denemeler oldukça başarılı. Artık vatandaşlarımız gideceği yere daha erken gitme şansı yakaladı. Eğer sistem başarılı olursa diğer otobüs hatlarında bu sistemi kullanmaya başlayacağız."

Kentte 20 numaralı otobüsünün sürücüsü İlhan Çakır da kullandığı aracın kırmızı ışıkta beklemediğini vurguladı.

HERKES MEMNUN

Uygulamadan çok memnun olduğunu dile getiren Çakır, "Kırmızı ışık otobüsümüzü gördüğünde yeşil oluyor. Daha önce 42 kilometrelik güzergahı bir saatte gidiyorduk, şimdi yolculuğumuz 30-40 dakikalara indi." diye konuştu.

Suna Pehlivan ise "Otobüsü sık kullananlar artık çok rahat. İnşallah bu uygulama diğer otobüslerde de devam eder." dedi.

Gülşen Karışan da gideceği yere otobüsle çabuk ulaştığında çok mutlu olduğunu aktardı.

Seyahat ettiği otobüsün artık kırmızı ışıklarda beklemediğini anlatan Karışan, "Artık zamanından önce ulaşıyoruz. Bu da bizim için iyi. Bu uygulamadan memnunum. Bu otobüsü yaşlılar çok kullanıyor, hastaneye sıra almak için erken gidiyorlar. Artık zamanından önce hastaneye gidilebiliyor." ifadelerini kullandı.