Bu köyde basketbol, kale direğinde oynanıyor

11.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:19

Kırıkkale'de hayata geçirilen "40 Köy 40 Basketbol Takımı" projesi kapsamında çocuklar basketbol ile tanışırken, bir köy okulunda kale direğine konulan potalar dikkatlerden kaçmadı. Çoğu ilk defa basket topu ile tanışan çocuklar, antrenörler eşliğinde eğitim gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.



Kırıkkale Valiliği tarafından başlatılan "40 Köy 40 Basketbol Takımı" projesi kapsamında köy okullarında eğitim gören çocuklar, ilk kez basketbol ile tanıştı. Basketbol potasının olmadığı köylerden araçlarla ilçe spor salonlarına getirilen 7-15 yaş arası çocuklar, yaklaşık 2 saat eğitim görüyor. Potası olan bazı köylerde de antrenörlerce eğitimler veriliyor. Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt Köyü'ndeki Şehit İsa Nazlım İlkokulu öğrencilerinin basket oynaması için kale direğine inşaat demirinden çember yapılarak monte edilmesi, antrenörlerin şaşkınlığına sebep oldu. Burada basketbol ile tanışan çocuklar, kendi imkanları ile kale direğine tutturulan potaya ilk basketlerini attı.



Mayıs ayında turnuva düzenlenecek



8 ilçede başlatılan projede antrenörler tarafından çocuklara turnike, pas, şut, top tutma ve sürme gibi teorik ve pratik olarak teknik bilgiler verildi. Eğitimlerin ardından takımlar oluşturulup ilçeler arasında basketbol turnuvası düzenlenmesi de planlanıyor. Mayıs ayında ise projenin basketbol festivali ile sonuçlanması hedefleniyor. Bir ay içerisinde 36 köyde çocuklara basketbol eğitimi veren proje koordinatörü ve antrenör Güven Gündüz, 35 yıllık antrenörlük hayatında ilk kez böyle bir durum ile karşılaştığını söyledi.



"36'ncı köy takımımızı oluşturduk"



"40 Köy 40 Basketbol Takımı" projesinin bir aydır devam ettiğini anlatan Proje Koordinatörü Gündüz, şu bilgileri aktardı:



"Valimiz Yunus Sezer'in de desteklediği ve onun himayelerinde olan projemiz. Çok güzel devam ediyor, etap etap gidiyor. Bugün 36. köy takımımızı oluşturduk. Sulakyurt ilçesinin Güzelyurt Köyü'nde basketbol takımının oluşturduk ve eğitimler verdik. Ben 35 yıldır basketbol antrenörüyüm ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Çocuklar aileleri ile kendi imkanlarıyla futbol kale direğine kendi imkanlarıyla basketbol çemberini kaynak yapmışlar. Basketbol tarihinde ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Muhteşem bir eğitim yaptık. Bunun tüm kamuoyuna duyurulması gerekir. Buralara potalar kazandırılması gerekir valimizin öncülüğünde. Gerektiğinde Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle potası olmayan köylere potaların getirilmesi gerekiyor. Tahminlere göre de 7-8 köyümüzde potalar yok. Biz bunun için çaba sarf edeceğiz" dedi.



"İlk defa basketbol topu ile çocuklar buluştu"



Çok olumlu övgüler aldıklarını kaydeden Gündüz, "36 köye gittik. Kırıkkale'nin 8 ilçesindeki 36 köyde 6 antrenör ile birebir eğitimler yaptık. İlk defa basketbol topu ile çocuklar buluştu. Turnike attılar, pas attılar, işte topu ilk defa gördüler. Basketbolu gördüler. Çok heyecanlandılar. İkinci eğitimlerine de başladık çoğu ilçelerde sabırsızlıkla festivali bekliyorlar. Turnuvayı bekliyorlar. Tahminlerimize göre de Nisan veya Mayıs ayında 40 köyü Kırıkkale'de buluşturacağız. Türkiye tarihinde ilk defa olacak festival ile basketbol buluşacak" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA