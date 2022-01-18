Bu kareye tepki yağıyor! İsmail Kartal'ın toplantıya yalnız çıkması taraftarları çıldırttı

Sarı-Lacivertliler'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra göreve geçici olarak İsmail Kartal getirildi. Uzun yıllar Fenerbahçe'de futbol oynamış, antrenörlük ve teknik direktörlük yapmış İsmail Kartal'ın basın toplantısında masada tek başına kalması dikkat çekti.

KİMSEYE TOZ KONDURMADI

İsmail Kartal'ın yanında Başkan Ali Koç ve yönetiminden kimse almadı. Fenerbahçe'deki en üst atamanın yapıldığı organizasyonda böyle bir görüntünün ortaya çıkması taraftarları kızdırdı. Ancak İsmail Kartal, "Ben Fenerbahçeliyim. Görev süremin önemi yok. Başkanımız ve yönetimimiz büyük fedakarlıklar yapıyor. Başkanımız, Fenerbahçe için fedakarlıklar da yapmaya hazır" açıklamasını yaptı.

TEPKİNİN BOYUTU ÇOK BÜYÜK

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Ali Koç ve ekibine, iletişimden sorumlu yöneticilere tepki gösterdi. Taraftarlardan çok sert mesajlar geldi.

İşte sosyal medyadaki tepki yorumları:

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