Fatih Terim'i unutturacak isim! Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da - Haberler Spor
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Fatih Terim'i unutturacak isim! Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Pek çok futbolseverin tarihin en iyi sportif direktörü olarak gösterdiği Portekizli Luis Campos, Galatasaray'la masaya oturmak için İstanbul'a geldi. Futbolda yapılanma kararı alan Başkan Burak Elmas, Luis Campos'la görüşme gerçekleştirecek.

Futbolu yapılandırma yoluna giden Galatasaray, tarihi bir transfere hazırlanıyor. Fransa'da tarih yazan Monaco ve Lille, Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koyan Real Madrid'in başarılarında büyük sahibi olan Luis Campos, bugün Galatasaray Başkanı Burak Elmas'la görüşmek için İstanbul'a geldi.

Bu imza tüm transferleri gölgede bırakır! Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Campos'un Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yarın oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasını izleyeceği belirtildi. Campos daha önce Ali Koç'la da görüşme gerçekleştirmişti ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Bu imza tüm transferleri gölgede bırakır! Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'a geldi

1964 doğumlu futbol adamı, Mourinho'nun yenilmez Porto'suna "Dur" diyerek adından söz ettirdi. 2013'te Monaco kulübünün temelini attı. Falcao, Moutinho, James Rodriguez, Mbappe, Lemar, Benjamin Mendy, Martial, Bernardo Silva, Bakayoko gibi isimleri kulübe kazandırdı.

Bu imza tüm transferleri gölgede bırakır! Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Campos, geçen sezon Fransa'yı şampiyon bitiren Lille'in kadrosunu oluşturdu. Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'yı o transfer etti.

Bu imza tüm transferleri gölgede bırakır! Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Campos, Real Madrid'de Mourinho döneminde futbolcu izleme ekibinin başına getirildi. Ayrıca bu görevinin yanında Mourinho onu taktik analizcisi yaptı. Üst üste Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koyan Real Madrid'in başarılarında önemli pay sahibi oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Haber

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