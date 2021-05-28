Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,05 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 3,08, dolar/TL yüzde 2,15, avro/TL yüzde 2,18 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,05 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 3,08, dolar/TL yüzde 2,15, avro/TL yüzde 2,18 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.392,87, en yüksek 1.459,26 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,05 azalarak 1.422,06 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,08 kazanımla 521,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,07 artışla 3.457,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 819,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 845,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,15 değer kazanarak 8,5650 liraya, avro da yüzde 2,18 artarak 10,4340 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,33 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara