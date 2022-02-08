Bu akşam maç var mı? 8 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 8 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Bu akşamki maçlar ve programı şu şekildedir:

Saat: 18:00

Maç: Glasgow Rangers - Sevilla

Lig/Kupa: UEFA Gençlik Ligi

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Saat: 18:15

Maç: Sebail - Sumqayıt

Lig/Kupa: Azerbaycan Premier Ligi

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Saat: 19:30

Maç: Palmeiras - Al Ahly

Lig/Kupa: FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final

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Saat: 20:00

Maç: Empoli - B.Dortmund

Lig/Kupa: UEFA Gençlik Ligi

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Saat: 20:30

Maç: Fenerbahçe - Kayserispor

Lig/Kupa: Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)

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Saat: 20:30

Maç: Karlsruhe - Sandhausen

Lig/Kupa: Almanya Bundesliga 2

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Saat: 21:00

Maç: PSV - NAC Breda

Lig/Kupa: Hollanda Kupası Çeyrek Final

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Saat: 22:45

Maç: Newcastle - Everton

Lig/Kupa: İngiltere Premier Lig

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Saat: 22:45

Maç: West Ham - Watford

Lig/Kupa: İngiltere Premier Lig

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Saat: 22:45

Maç: Derby County - Hull City

Lig/Kupa: İngiltere Championship

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Saat: 23:00

Maç: Burnley - Manchester Utd

Lig/Kupa: İngiltere Premier Lig

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Saat: 23:00

Maç: Inter - Roma

Lig/Kupa: İtalya Kupası Çeyrek Final

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Saat: 23:00

Maç: Monaco - Amiens

Lig/Kupa: Fransa Kupası Çeyrek Final

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