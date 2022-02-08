Bu akşam maç var mı? 8 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 8 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 8 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
Bu akşamki maçlar ve programı şu şekildedir:
Saat: 18:00
Maç: Glasgow Rangers - Sevilla
Lig/Kupa: UEFA Gençlik Ligi
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Saat: 18:15
Maç: Sebail - Sumqayıt
Lig/Kupa: Azerbaycan Premier Ligi
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Saat: 19:30
Maç: Palmeiras - Al Ahly
Lig/Kupa: FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final
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Saat: 20:00
Maç: Empoli - B.Dortmund
Lig/Kupa: UEFA Gençlik Ligi
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Saat: 20:30
Maç: Fenerbahçe - Kayserispor
Lig/Kupa: Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK)
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Saat: 20:30
Maç: Karlsruhe - Sandhausen
Lig/Kupa: Almanya Bundesliga 2
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Saat: 21:00
Maç: PSV - NAC Breda
Lig/Kupa: Hollanda Kupası Çeyrek Final
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Saat: 22:45
Maç: Newcastle - Everton
Lig/Kupa: İngiltere Premier Lig
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Saat: 22:45
Maç: West Ham - Watford
Lig/Kupa: İngiltere Premier Lig
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Saat: 22:45
Maç: Derby County - Hull City
Lig/Kupa: İngiltere Championship
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Saat: 23:00
Maç: Burnley - Manchester Utd
Lig/Kupa: İngiltere Premier Lig
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Saat: 23:00
Maç: Inter - Roma
Lig/Kupa: İtalya Kupası Çeyrek Final
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Saat: 23:00
Maç: Monaco - Amiens
Lig/Kupa: Fransa Kupası Çeyrek Final