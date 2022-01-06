Bu akşam maç var mı? 6 Ocak Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Perşembe günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

16:30 | Spezia - Hellas Verona | S Sport

16:30 | Lazio - Empoli |S Port 2

18:0 0 |Girona - Osasuna | Tivibu Spor 2

18:00 |Fuenlabrada - Cadiz |Tibibu Spor 3

18:30 | Sassuolo - Genoa| S Sport

18:30 | Atalanta - Torino| S Sport 2

20:00 |Real Zaragoza - Sevilla| Tivibuspor 5

20:00 | Sporting Gijon - Villarreal | Tivibu Spor 4

20:30 | Milan - Roma| S Sport 2

20:30 | Salernitana - Venezia| S Sport Plus

22:00 | Atlético Mancha Real - Athletic Bilbao| Tivibu Spor 2

22:30 |Almeria - Elche| Tivibu Spor 2

22:45 | Juventus - Napoli| S Sport 2

22:45 | Fiorentina - Udinese| S Sport

23:30 | Rayo Majadahonda - Atletico Madrid| Tivibu Spor 4

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