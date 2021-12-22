Bu akşam maç var mı? 22 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?

Bu akşam maç var mı? 22 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2222 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

22 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

22.12.2021 11:30 Melbourne City - Wellington Phoenix Avustralya Federasyon Kupası / 11:30 Sydney FC - Brisbane Roar Avustralya Federasyon Kupası / 12:30 Gold Coast Knights - Melbourne Victory Avustralya Federasyon Kupası / 13:30 Tuzlaspor - BB Erzurumspor Spor Toto 1. Lig / 17:00 Sivasspor - Ç.Rizespor Spor Toto Süper Lig / 17:00 Hatayspor - Konyaspor Spor Toto Süper Lig / 18:30 Sassuolo - Bologna İtalya Serie A / 18:30 Venezia - Lazio İtalya Serie A / 20:00 Gaziantep FK - Alanyaspor Spor Toto Süper Lig / 20:00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig / 20:30 Roma - Sampdoria İtalya Serie A / 20:30 Inter - Torino İtalya Serie A / 20:30 Verona - Fiorentina İtalya Serie A / 20:45 Heerenveen - Feyenoord Hollanda Eredivisie / 20:45 Willem II - NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie / 21:00 Granada - Atletico Madrid İspanya La Liga / 22:00 Mechelen - KAS Eupen Belçika Kupası / 22:00 Heracles - Cambuur Hollanda Eredivisie / 22:30 KAA Gent - Standard Liege Belçika Kupası / 22:45 Napoli - Spezia İtalya Serie A / 22:45 Empoli - Milan İtalya Serie A / 22:45 Hibernian - Aberdeen İskoçya Premier Lig / 22:45 St.Johnstone - Ross Country İskoçya Premier Lig / 22:45 St.Mirren - Celtic İskoçya Premier Lig / 22:45 Brentford - Chelsea İngiltere Lig Kupası / 22:45 Liverpool - Leicester City İngiltere Lig Kupası / 22:45 Tottenham - West Ham İngiltere Lig Kupası / 23:00 Bordeaux - Lille Fransa Ligue 1 / 23:00 Clermont - Strasbourg Fransa Ligue 1 / 23:00 Lorient - PSG Fransa Ligue 1 / 23:00 Lyon - Metz Fransa Ligue 1 / 23:00 Marsilya - Reims Fransa Ligue 1 / 23:00 Monaco - Rennes Fransa Ligue 1 / 23:00 Montpellier - Angers Fransa Ligue 1 / 23:00 Nice - Lens Fransa Ligue 1 / 23:00 St. Etienne - Nantes Fransa Ligue 1 / 23:00 Troyes - Brest Fransa Ligue 1 / 23:00 Ajax - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie / 23:00 Utrecht - Twente Hollanda Eredivisie / 23:30 Athletic Bilbao - Real Madrid İspanya La Liga

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

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