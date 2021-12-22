Bu akşam maç var mı? 22 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? 22 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?

Bu akşam maç var mı? 22 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?
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La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2222 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Bugün 4 büyüklerin maçı var mı?

Bu akşam maç var mı? 22 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2222 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

22 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

22.12.2021

11:30

Melbourne City - Wellington Phoenix

Avustralya Federasyon Kupası

/

11:30

Sydney FC - Brisbane Roar

Avustralya Federasyon Kupası

/

12:30

Gold Coast Knights - Melbourne Victory

Avustralya Federasyon Kupası

/

13:30

Tuzlaspor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

/

17:00

Sivasspor - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

/

17:00

Hatayspor - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

/

18:30

Sassuolo - Bologna

İtalya Serie A

/

18:30

Venezia - Lazio

İtalya Serie A

/

20:00

Gaziantep FK - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

/

20:00

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

/

20:30

Roma - Sampdoria

İtalya Serie A

/

20:30

Inter - Torino

İtalya Serie A

/

20:30

Verona - Fiorentina

İtalya Serie A

/

20:45

Heerenveen - Feyenoord

Hollanda Eredivisie

/

20:45

Willem II - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

/

21:00

Granada - Atletico Madrid

İspanya La Liga

/

22:00

Mechelen - KAS Eupen

Belçika Kupası

/

22:00

Heracles - Cambuur

Hollanda Eredivisie

/

22:30

KAA Gent - Standard Liege

Belçika Kupası

/

22:45

Napoli - Spezia

İtalya Serie A

/

22:45

Empoli - Milan

İtalya Serie A

/

22:45

Hibernian - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

/

22:45

St.Johnstone - Ross Country

İskoçya Premier Lig

/

22:45

St.Mirren - Celtic

İskoçya Premier Lig

/

22:45

Brentford - Chelsea

İngiltere Lig Kupası

/

22:45

Liverpool - Leicester City

İngiltere Lig Kupası

/

22:45

Tottenham - West Ham

İngiltere Lig Kupası

/

23:00

Bordeaux - Lille

Fransa Ligue 1

/

23:00

Clermont - Strasbourg

Fransa Ligue 1

/

23:00

Lorient - PSG

Fransa Ligue 1

/

23:00

Lyon - Metz

Fransa Ligue 1

/

23:00

Marsilya - Reims

Fransa Ligue 1

/

23:00

Monaco - Rennes

Fransa Ligue 1

/

23:00

Montpellier - Angers

Fransa Ligue 1

/

23:00

Nice - Lens

Fransa Ligue 1

/

23:00

St. Etienne - Nantes

Fransa Ligue 1

/

23:00

Troyes - Brest

Fransa Ligue 1

/

23:00

Ajax - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

/

23:00

Utrecht - Twente

Hollanda Eredivisie

/

23:30

Athletic Bilbao - Real Madrid

İspanya La Liga

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