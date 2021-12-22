Bu akşam maç var mı? 22 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı var mı?
La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2222 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Bugün 4 büyüklerin maçı var mı?
Bu akşam maç var mı? 22 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2222 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?
22 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ MAÇ PROGRAMI
22.12.2021
11:30
Melbourne City - Wellington Phoenix
Avustralya Federasyon Kupası
/
11:30
Sydney FC - Brisbane Roar
Avustralya Federasyon Kupası
/
12:30
Gold Coast Knights - Melbourne Victory
Avustralya Federasyon Kupası
/
13:30
Tuzlaspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
/
17:00
Sivasspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
/
17:00
Hatayspor - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
/
18:30
Sassuolo - Bologna
İtalya Serie A
/
18:30
Venezia - Lazio
İtalya Serie A
/
20:00
Gaziantep FK - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
/
20:00
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
/
20:30
Roma - Sampdoria
İtalya Serie A
/
20:30
Inter - Torino
İtalya Serie A
/
20:30
Verona - Fiorentina
İtalya Serie A
/
20:45
Heerenveen - Feyenoord
Hollanda Eredivisie
/
20:45
Willem II - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie
/
21:00
Granada - Atletico Madrid
İspanya La Liga
/
22:00
Mechelen - KAS Eupen
Belçika Kupası
/
22:00
Heracles - Cambuur
Hollanda Eredivisie
/
22:30
KAA Gent - Standard Liege
Belçika Kupası
/
22:45
Napoli - Spezia
İtalya Serie A
/
22:45
Empoli - Milan
İtalya Serie A
/
22:45
Hibernian - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
/
22:45
St.Johnstone - Ross Country
İskoçya Premier Lig
/
22:45
St.Mirren - Celtic
İskoçya Premier Lig
/
22:45
Brentford - Chelsea
İngiltere Lig Kupası
/
22:45
Liverpool - Leicester City
İngiltere Lig Kupası
/
22:45
Tottenham - West Ham
İngiltere Lig Kupası
/
23:00
Bordeaux - Lille
Fransa Ligue 1
/
23:00
Clermont - Strasbourg
Fransa Ligue 1
/
23:00
Lorient - PSG
Fransa Ligue 1
/
23:00
Lyon - Metz
Fransa Ligue 1
/
23:00
Marsilya - Reims
Fransa Ligue 1
/
23:00
Monaco - Rennes
Fransa Ligue 1
/
23:00
Montpellier - Angers
Fransa Ligue 1
/
23:00
Nice - Lens
Fransa Ligue 1
/
23:00
St. Etienne - Nantes
Fransa Ligue 1
/
23:00
Troyes - Brest
Fransa Ligue 1
/
23:00
Ajax - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie
/
23:00
Utrecht - Twente
Hollanda Eredivisie
/
23:30
Athletic Bilbao - Real Madrid
İspanya La Liga
Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe— Haberler (@Haberler) December 20, 2021
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