Bu akşam maç var mı? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
Bu akşamki maçlar ve programı şu şekildedir:
Saat: 19:00
Maç: Samsunspor - Bursaspor
Lig/Kupa: Spor Toto 1. Lig
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Saat: 20:00
Maç: Altay - Ç.Rizespor
Lig/Kupa: Spor Toto Süper Lig
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Saat: 21:30
Maç: Rapid Wien - Salzburg
Lig/Kupa: Avusturya Bundesliga
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Saat: 22:00
Maç: Heracles - Utrecht
Lig/Kupa: Hollanda Eredivisie
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Saat: 22:00
Maç: ADO Den Haag - Maastricht
Lig/Kupa: Hollanda Eerste Divisie
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Saat: 22:00
Maç: Almere - FC Emmen
Lig/Kupa: Hollanda Eerste Divisie
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Saat: 22:00
Maç: Volendam - Jong AZ
Lig/Kupa: Hollanda Eerste Divisie
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Saat: 22:00
Maç: Excelsior - Ajax
Lig/Kupa: Hollanda Eerste Divisie
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Saat: 22:00
Maç: De Graafschap - Dordrecht
Lig/Kupa: Hollanda Eerste Divisie
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Saat: 22:00
Maç: Helmond - SC Telstar
Lig/Kupa: Hollanda Eerste Divisie
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Saat: 22:00
Maç: Oss - Eindhoven
Lig/Kupa: Hollanda Eerste Divisie
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Saat: 22:30
Maç: Leipzig - Köln
Lig/Kupa: Almanya Bundesliga
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Saat: 22:45
Maç: Seraing - Antwerp
Lig/Kupa: Belçika Pro League
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Saat: 23:00
Maç: Sevilla - Elche
Lig/Kupa: İspanya La Liga
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Saat: 23:00
Maç: Leganes - Real Zaragoza
Lig/Kupa: İspanya La Liga 2
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Saat: 23:00
Maç: PSG - Rennes
Lig/Kupa: Fransa Ligue 1
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Saat: 23:15
Maç: Porto - Sporting Lisbon
Lig/Kupa: Portekiz Liga NOS