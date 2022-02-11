Bu akşam maç var mı? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?



Bu akşamki maçlar ve programı şu şekildedir:

Saat: 19:00

Maç: Samsunspor - Bursaspor

Lig/Kupa: Spor Toto 1. Lig

---------

Saat: 20:00

Maç: Altay - Ç.Rizespor

Lig/Kupa: Spor Toto Süper Lig

---------

Saat: 21:30

Maç: Rapid Wien - Salzburg

Lig/Kupa: Avusturya Bundesliga

---------

Saat: 22:00

Maç: Heracles - Utrecht

Lig/Kupa: Hollanda Eredivisie

---------

Saat: 22:00

Maç: ADO Den Haag - Maastricht

Lig/Kupa: Hollanda Eerste Divisie

---------

Saat: 22:00

Maç: Almere - FC Emmen

Lig/Kupa: Hollanda Eerste Divisie

---------

Saat: 22:00

Maç: Volendam - Jong AZ

Lig/Kupa: Hollanda Eerste Divisie

---------

Saat: 22:00

Maç: Excelsior - Ajax

Lig/Kupa: Hollanda Eerste Divisie

---------

Saat: 22:00

Maç: De Graafschap - Dordrecht

Lig/Kupa: Hollanda Eerste Divisie

---------

Saat: 22:00

Maç: Helmond - SC Telstar

Lig/Kupa: Hollanda Eerste Divisie

---------

Saat: 22:00

Maç: Oss - Eindhoven

Lig/Kupa: Hollanda Eerste Divisie

---------

Saat: 22:30

Maç: Leipzig - Köln

Lig/Kupa: Almanya Bundesliga

---------

Saat: 22:45

Maç: Seraing - Antwerp

Lig/Kupa: Belçika Pro League

---------

Saat: 23:00

Maç: Sevilla - Elche

Lig/Kupa: İspanya La Liga

---------

Saat: 23:00

Maç: Leganes - Real Zaragoza

Lig/Kupa: İspanya La Liga 2

---------

Saat: 23:00

Maç: PSG - Rennes

Lig/Kupa: Fransa Ligue 1

---------

Saat: 23:15

Maç: Porto - Sporting Lisbon

Lig/Kupa: Portekiz Liga NOS

Haberler.com - Gündem