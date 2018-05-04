Btso'nun Ur-Ge Projeleri ile Firmalar Kabuğunu Kırıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ekonomi Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü Gıda Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Projesi ile sektör temsilcilerinin büyüme yolculuğuna güç katıyor. Gıda Ur-Ge Projesi'ne katılan birçok firma alım heyeti ve yurt dışı programlarıyla ihracatını artırmanın yanı sıra alternatif pazarlardaki konumunu da güçlendirmeyi başardı.

BTSO, Ur-Ge projeleri ile Bursalı şirketlerin ihracat odaklı büyümesine büyük destek oluyor. Nisan ayında gerçekleştirilen ve 33 ülkeden yatırımcıların yer aldığı Gıda Ur-Ge alım heyeti programının değerlendirme toplantısı, BTSO Altıparmak Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ve sektör temsilcileri katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, gıda sektörünün Bursa'nın üretim ve ihracatında en güçlü alanlardan birisi olduğunu söyledi. Türkiye'nin gıda deposu olan Bursa'nın sektördeki gücünü ve potansiyelini ihracatta da göstermesini istediklerini kaydeden Aytuğ Onur, "BTSO olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesini istiyoruz. Küresel Fuar Acentesi ve Ticari Safari Projesi'nin yanı sıra Ur-Ge projelerimizle şirketlerimizin ihracat odaklı büyüme yolculuğunda yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Aytuğ Onur, Gıda Ur-Ge Projesi alım heyeti kapsamında 33 ülkeden 160'a yakın firma temsilcisini Bursa'da ağırladıklarını söyledi. Ticari Safari ve Ur-Ge projeleri ile son 4 yılda dünyanın farklı coğrafyalarından 16 bini aşkın iş insanını Bursalı firmalarla buluşturduklarını hatırlatan Onur, "Nisan ayındaki alım heyetimiz de firmalarımız için oldukça verimli geçti. İki gün süren alım heyetinde 1.000'e yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bu iş görüşmelerinin 230'a yakını olumlu potansiyeli olan iş görüşmesi. Gıda Ur-Ge Projemizin 4. alım heyeti programını da bu yıl sonuna doğru yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursalı sektör temsilcileri de Gıda Ur-Ge Projesinin sektöre büyük katkı sağladığı görüşünde birleştiler. Toplantıda UR-GE projelerine yönelik değerlendirmelerini aktaran sektör temsilcisi Hakan Kaleli, alım heyeti etkinliklerinin oldukça iyi geçtiğini ifade ederek, "Bu programlarda müşteri kalitesi her organizasyonda artıyor. Ciddi alıcılar Bursa'ya getiriliyor" dedi. Sektör temsilcisi Hasan Hüseyin Sarı, Ur-Ge etkinliklerinin profesyonel bir şekilde organize edildiğini ifade ederek, "Ur-Ge, firmamızı bir yerden alıp belli bir noktaya getirdi. Her organizasyonda mutlaka sipariş alıyorum. Sektörümüze katkılarından dolayı BTSO'ya teşekkür ederim" diye konuştu.

Sektör temsilcisi Kerem Akan, Gıda Ur-Ge Projesi'nin firmasının gelişimine büyük katkı sağladığını dile getirerek, "Bölgesel bir firma olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Firmamızın yurt dışı ticaret potansiyeli genişledi. Ur-Ge projelerinden aldığım geri dönüşler sayesinde firmam adına bazı önemli değişiklikler yapma kararı da aldım. Firma olarak kabuğumuzu kırdık diyebiliriz. Önümüzdeki alım heyeti programlarının daha iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - BURSA