Btso'da Seçim Süreci Tamamlanıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, TOBB delegeleri, disiplin kurulu üyeleri ile meclis başkanı, meclis başkanlık divanı ve ihtisas komisyonlarının belirleneceği oy kullanımı başladı.

BTSO hizmet binasında gerçekleştirilen seçimlerde BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkan adayı Ali Uğur oy kullandı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, TOBB delegeleri, disiplin kurulu üyeleri ile meclis başkanı, meclis başkanlık divanı ve ihtisas komisyonlarının belirleneceği oy kullanımını gerçekleştirdikten sonra açıklamalarda bulunan Burkay, "Özellikle bu dönem yaptığımız seçimi oda tarihindeki en yüksek katılımlı seçimlerden biri oldu. Burada özellikle 2 yıllık üyelik zorunluluğunun gelmesi hem seçme hem de seçilme hakkı konusundan bir çok üyemizin seçimlere katılamamasını da beraberinde getirdi. Ama mevcut oy kullanma hakkı olan üyelerimizin yüzde 55'i seçimlerimizde oy kullandı. Bu da Bursa iş dünyasının ekonomiye ne kadar duyarlı olduğunu bize göstermiş oldu" diye konuştu.

Meclisin yaş ortalamasının 50 olduğuna dikkat çeken Burkay, "Odamız bugün 129 yaşında. Netice itibariyle 134 meclis üyesi sayısına ulaştık. Geçtiğimiz dönem 128 meclis üyemiz vardı. Bu dönem komite sayımızı 51'den 63'a çıkardık. Tabi 56 meclis üyemiz geçtiğimiz dönemden bu döneme gelen arkadaşlarımız. 78 tane yeni meclis üyemiz ise bu dönem Bursa ve Türkiye ekonomisi için çalışacak. Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte Bursa'da çok güzel çalışmalara imza attık. İnşallah önümüzdeki sürede birçok projelere imza atacağız" dedi. - BURSA