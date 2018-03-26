Btk'den İletişim Şirketlerine Para Cezası

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca, Türk Telekom, Superonline İletişim Hizmetleri AŞ, Asya SMS Telekomünikasyon Bilişim Sistemleri Şirketi ve TB Haberleşme Şirketi'ne ilgili yasal düzenlemelere uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası verilmesini kararlaştırıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) internet sitesinde yayımlanan kurul kararlarına göre, Türk Telekomünikasyon AŞ'ye (Türk Telekom), Veri Akış Erişimini içeren Toptan Genişbant Pazarı'nda getirilen ayrım gözetmeme yükümlülüğüne aykırı olarak 2014-2015 yıllarında diğer işletmeciler arasında hizmetin sunumunda ayrım gözetmesi nedeniyle 723 bin 724 lira, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2015 tarihlerinde tesis edilen ve/veya nakil işlemi yapılan ME İnternet devrelerine ilişkin olarak da 723 bin 724 lira olmak üzere toplam 1 milyon 447 bin 448 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Türk Telekom'un Penetrasyon Oranı Düşük İlçeler İçin DSL Satış Destek, Toptan Al-Sat DSL İnternet Bizden, Toptan Al-Sat DSL İnternet Bizden Upsell, Toptan VAE DSL İnternet Bizden ve Toptan VAE Yalın DSL İnternet Bizden Kampanyası'nda uygulama sürelerinin 30 Haziran 2018'e kadar uzatılmasına yönelik teklif onaylandı.

Onaylanan kampanyaların uygulama esasları, Kurul kararının tebliğinden itibaren 3 iş günü içerisinde internet sayfasında yayımlanacak.

Roni Telekominikasyon'un hisse devri işlemine izin

Roni Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Şirketi'nin toplam bin 10 adet hissesinden 210'una sahip olan Tolga Ertem'in tüm hisselerinin, 110'unu Ünsal Çağıner'e, 70'ini Fırat Aydınay'a ve 30'unu Kamil Serkan Açıkbaş'a olmak üzere devir işlemlerine izin verildi.

Hisse devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından 1 ay içinde ilgili belgelerle Kuruma bilgi verilecek.

Kurumdan izin almadan şirket bünyesinde yüzde 25 hisse devri işlemi gerçekleştirmesi nedeniyle TB Haberleşme Şirketi'ne bin 161 lira idari para cezası verildi.

Asya SMS Telekomünikasyon Bilişim Sistemleri Şirketi'ne farklı gerekçelerle toplamda 889 bin 221 lira idari para cezası kesildi.

Superonline İletişim Hizmetleri AŞ'nin 2016 yılı dördüncü dönem hizmet kalitesi bildiriminde, yüzde 80 veya daha fazla olması gereken "Müşteri hizmetleri için cevap verme süresi" hedef değerini yüzde 64,5 ile sağlayamadığı için 2015 yılı net satışlarının on binde on beşi oranında idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.