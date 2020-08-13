BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kosova Milli Takımı oyuncusu Jetmir Topalli ile eski futbolcusu Murat Akça'yı renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kosova Milli Takımı oyuncusu Jetmir Topalli ile eski futbolcusu Murat Akça'yı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki forvet Topalli ve 30 yaşındaki savunma oyuncusu Murat Akça'yla sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA