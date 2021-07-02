BŞEÜ'ye yeni fidanlar dikilecek
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BŞEÜ'ye yeni fidanlar dikilecek

BŞEÜ'ye yeni fidanlar dikilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, geçtiğimiz aylarda kampüs bahçesine dikilen fidanların ayrı bir hava kattığını söyleyerek, yeni fidanlar dikileceği müjdesinin verdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, geçtiğimiz aylarda kampüs bahçesine dikilen fidanların ayrı bir hava kattığını söyleyerek, yeni fidanlar dikileceği müjdesinin verdi.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Beydemir, İl Müdürü Yakın'a '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinleri çerçevesinde kampüsümüzde gerçekleşen fidan dikim etkinliğine desteklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine bir de teşekkür belgesi takdim etti.

Aynı zamanda Rektör Beydemir ve Orman İşletme Müdürü Tuncay yakın arasında gerçekleşen görüşmede iki kurum arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar da değerlendirerek, BŞEÜ'ye yeni fidanların dikilmesi girişimlerinde bulundular. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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