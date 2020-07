"Bronz adam" Tokyo Olimpiyatlarında altın madalyayı hedefliyor Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın "Bronz Adam" lakaplı sporcusu Cenk İldem, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde kuvvet, kondisyon ve koordinasyon ağırlıklı çalışmalarını sürdüren Cenk İldem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminin sıkıntılı geçtiğini, minder antrenmanı yapamamalarının da kendilerini üzdüğünü kaydetti.

Şehirden uzakta, bin 300 rakımda kamp yaptıklarına değinen Cenk, "Her ne kadar kesinleşmese de aralık ayı içerisinde bir Dünya Şampiyonası görünüyor. Bizim şampiyonalara hazır olmamız için kampımız devam ediyor. Şu an her şey yolunda. Tek eksikliğimiz minder antrenmanı. Onu da ilerleyen zamanlarda yapmaya başlarız." şeklinde konuştu.

"Form durumum iyi"

Cenk İldem, pandemi sürecini en iyi atlatan sporculardan biri olduğunu, istediği salonda tek başına hocayla birebir antrenman yaptığını, süreci iyi atlattığını ve form durumunun iyi olduğunu, güreş antrenmanı eksiğini ise telafi edeceğini dile getirdi.

Kariyerini Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra bitirmek istediğini vurgulayan milli güreşçi, "2021 yılında yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya almak istiyorum. Benim için 2021 yılı çok önemli. Gecemizi gündüzümüze katıp, çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"10 bronz madalyam var"

Cenk İldem, 2016 yılında olimpiyat üçüncüsü olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Tabii hedeflerimiz her zaman yüksek. Bu sefer altın madalyayı almak istiyorum. Bu durum benimle özdeşleşti. 'Bronz Adam' demeye başladılar. Kariyerimde dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde edilmiş 10 tane bronz madalyam var. İnşallah Tokyo Olimpiyatları'nda bu bronz işi üzerimize yapışmadan altın madalyayı alırız."

Tek bildiği işin spor olduğunu anlatan Cenk İldem, "Güreşten sonra eğitimimi biraz daha yükseltmek istiyorum çünkü zamanım olmadı. Yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorum. Ben bu işe 24 yıldır emek veriyorum. Birikimlerimi bir sonraki kuşaklara aktarmak için yine sporun içinde olacağım. Şampiyon sporcular yetiştirmek için bir şekilde antrenör olur, yönetici olur sporun içinde bulunacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

