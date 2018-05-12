Brezilyalı Dani Alves, Dünya Kupasında Forma Giyemeyecek

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen Dani Alves, sakatlığı nedeniyle 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kaçıracak.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Les Herbiers'i 2-0 yenerek Fransa Kupası'nı kazandıkları maçta sakatlanan ve 86. dakikada yerini Thomas Meunier'e bırakan Brezilyalı futbolcunun 2018 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.

107 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Dizinden sakatlanan 35 yaşındaki sağ bek, kariyerinde 107 kez milli takım forması giymişti.

Haziran ayında Hırvatistan ve Avusturya ile hazırlık maçları yapacak olan Brezilya, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda İsviçre, Sırbistan ve Kosta Rika ile aynı grupta yer alıyor.