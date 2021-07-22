Brezilya'da Neymar neden yok? Tokyo 2020 Brezilya Neymar neden oynamıyor, sakatlandı mı?
Tokyo 2020 olimpiyatlarının başlamasıyla futbol karşılaşmaları da başladı. Bugünkü Brezilya-Almanya maçında Neymar neden oyunda yok merak edildi. Peki, Neymar sakatlandı mı, maçta neden oynamıyor? Neymar neden yok, niye yok?
Neymar Brezilya maçında neden yok? Neymar Brezilya maçında oynamıyor mu? İşte kısaca bilgiler...
BREZİLYA-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?
Tokyo 2020 olimpiyatları Brezilya - Almanya maçı 22 Temmuz Perşembe günü saat 14:30 'da TRT Spor'da yayınlanacak.
NEYMAR MAÇTA NEDEN YOK?
Brezilya'nın efsane oyuncusu Neymar Copa Amerika'da kadroda yer alıyordu. Fakat Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında kadroda yer almadı. Bunun ardından futbol severler Neymar neden yok merak etti. Neymar Brezilya'nın Tokyo 2020 kadrosunda yer almadı. Henüz neden Neymar yok bilinmiyor, resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Copa Amerika'dan sonra bazı as kadrodaki futbolcuların Tokyo 2020 kadrosunda yer almadığı görüldü. Neymar'ın yanı sıra diğer as kadrodaki oyuncular da kadroda yer almıyor.
BREZİLYA TOKYO 2020 KADROSU
Brezilya'nın Tokyo 2020 olimpiyat kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Brenno, Lucao, Santos
Defans oyuncuları: Nino, Ricardo Graca, Guilherme Arana, Gabriel Menino, Dani Alves, Diego Carlos, Abner Vinicius, Bruno Fuchs.
Orta saha oyuncuları: Matheus Henrique, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Claudinho, Reinier.
Forvetler: Gabriel Martinelli, Paulinho, Richarlison, Matheus Cunha, Antony, Malcom.