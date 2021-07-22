Brezilya'da Neymar neden yok? Tokyo 2020 Brezilya Neymar neden oynamıyor, sakatlandı mı?

Tokyo 2020 olimpiyatlarının başlamasıyla futbol karşılaşmaları da başladı. Bugünkü Brezilya-Almanya maçında Neymar neden oyunda yok merak edildi. Peki, Neymar sakatlandı mı, maçta neden oynamıyor? Neymar neden yok, niye yok?