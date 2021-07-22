Brezilya'da Neymar neden yok? Tokyo 2020 Brezilya Neymar neden oynamıyor, sakatlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brezilya'da Neymar neden yok? Tokyo 2020 Brezilya Neymar neden oynamıyor, sakatlandı mı?

Brezilya'da Neymar neden yok? Tokyo 2020 Brezilya Neymar neden oynamıyor, sakatlandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Tokyo 2020 olimpiyatlarının başlamasıyla futbol karşılaşmaları da başladı. Bugünkü Brezilya-Almanya maçında Neymar neden oyunda yok merak edildi. Peki, Neymar sakatlandı mı, maçta neden oynamıyor? Neymar neden yok, niye yok?

Neymar Brezilya maçında neden yok? Neymar Brezilya maçında oynamıyor mu? İşte kısaca bilgiler...

BREZİLYA-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Tokyo 2020 olimpiyatları Brezilya - Almanya maçı 22 Temmuz Perşembe günü saat 14:30 'da TRT Spor'da yayınlanacak.

NEYMAR MAÇTA NEDEN YOK?

Brezilya'nın efsane oyuncusu Neymar Copa Amerika'da kadroda yer alıyordu. Fakat Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında kadroda yer almadı. Bunun ardından futbol severler Neymar neden yok merak etti. Neymar Brezilya'nın Tokyo 2020 kadrosunda yer almadı. Henüz neden Neymar yok bilinmiyor, resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Copa Amerika'dan sonra bazı as kadrodaki futbolcuların Tokyo 2020 kadrosunda yer almadığı görüldü. Neymar'ın yanı sıra diğer as kadrodaki oyuncular da kadroda yer almıyor.

BREZİLYA TOKYO 2020 KADROSU

Brezilya'nın Tokyo 2020 olimpiyat kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Brenno, Lucao, Santos

Defans oyuncuları: Nino, Ricardo Graca, Guilherme Arana, Gabriel Menino, Dani Alves, Diego Carlos, Abner Vinicius, Bruno Fuchs.

Orta saha oyuncuları: Matheus Henrique, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Claudinho, Reinier.

Forvetler: Gabriel Martinelli, Paulinho, Richarlison, Matheus Cunha, Antony, Malcom.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Diego Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Brezilya'da Neymar neden yok? Tokyo 2020 Brezilya Neymar neden oynamıyor, sakatlandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 16:13:59. #1.14#

title