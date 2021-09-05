Brezilya-Arjantin maçında yaşanan tarihi kriz sonrası Messi ateş püskürdü: Burası sirk
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Brezilya-Arjantin maçında yaşanan tarihi kriz sonrası Messi ateş püskürdü: Burası sirk

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2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Breziya-Arjantin maçında tarihi olaylar yaşanıyor. Maç öncesinde yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği belirlenen Arjantinli futbolcular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri sahaya girdi. Yaşananların ardından maç askıya alınırken Lionel Messi yaptığı ilk açıklamada, "Bu büyük bir rezalet, burası sirk" dedi.

Brezilya ile Arjantin arasında oynanan maçta futbol sahalarında benzeri görülmemiş olaylar yaşanıyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer maçın oynandığı sırada sahaya girerek Arjantinli 4 futbolcuyu sınır dışı etmek istedi.

"MAÇIN BAŞLAMASINI NİYE BEKLİYORLAR!"

Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi. Yaşananların ardından maç askıya alınırken Lionel Messi yaptığı açıklamada, "3 gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi. Maçın başlamasını niye bekliyorlar ki! Bu büyük bir rezalet, burası sirk. Dünya bizi izliyor ve şu yaşananlara bakın. Neden maçtan önce otele gelip bizimle konuşmadılar? Bu şartlarda oynamamız çok zor." dedi.

Brezilya-Arjantin maçında yaşanan tarihi kriz sonrası Messi ateş püskürdü: Burası sirk
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Brezilya-Arjantin maçında yaşanan tarihi kriz sonrası Messi ateş püskürdü: Burası sirk - Haberler Spor
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