Brent petrolün varili 39,78 dolar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Brent petrolün varili 39,78 dolar

29.10.2020 09:31 | Son Güncelleme: 29.10.2020 09:34
Brent petrolün varili 39,78 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 39,78 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 39,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 41,1 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 39,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,62 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,3 milyon (yüzde 0,9) artışla 492,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,2 milyon varil artacağı yönündeydi

Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından tekrar başlayan üretimin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi de fiyatları aşağı yönde etkiliyor.

Talep tarafında ise dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın uluslararası petrol piyasalarında oluşturduğu "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesi fiyatlarda baskı oluşturmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 44,5 milyona yaklaştı. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 8,8 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 8 milyonu aşan vaka sayısıyla Hindistan ve yaklaşık 5,5 milyon vakayla Brezilya izliyor.

Öte yandan, ABD'de Zeta kasırgasının Meksika Körfezi'nde etkili olmaya başlamasıyla enerji şirketlerinin bölgedeki açık deniz petrol ve doğal gaz platformlarındaki faaliyetlerini durdurması ise fiyatların düşüşünü kısıtlıyor. ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 49'unun, doğal gaz üretiminin ise yüzde 55'inin durdurulduğunu bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 39,75 ile 39,86 dolar aralığının direnç, 39,64 ile 39,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Serdar Ortaç Hatice Çarpar Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz İsmail Kartal Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Bakan Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Brent petrolün varili 39,78 dolar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 09:39:26. #1.15#
title