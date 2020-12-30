Brent 51, altın 1,880 dolarda yatay

ABD'de 600 dolarlık coronavirus yardım çeklerinin dağıtımına başlanacağına ilişkin açıklamaların etkisiyle 1,880 dolara yükselen altının ons fiyatı bu düzeyde hareket ediyor.

Brent petrol fiyatı ise, ABD hampetrol stoklarının azaldığına ilişkin verilere karşın, 51 dolar sınırına kadar çekilse de, bu düzeyin üzerinde tutundu.

ABD hampetrol stokları, 25 Aralık'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 700,000 bin varil geriledi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 131,000 varil yükseldi.API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 718,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 830,000 varil azaldı.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.49 düşüşle 51.04 dolar,Batı Teksas yüzde 0.58 düşüşle 47.92 dolar,altın yüzde 0.10 artışla 1,881.00 dolar,gümüş yüzde 0.16 artışla 26.28 dolar,bakır yüzde 0.12 düşüşle 7,821.00 dolar,platin yüzde 0.82 artışla 1,064.35 dolar,paladyum yüzde 0.43 artışla 2,346.61 dolar düzeyindeydi.İç piyasada Cuma günü, gram altın 445 liraya, çeyrek altın 735 liraya, Cumhuriyet altını da 2,924 liraya yükseldi.Troy Menkul Kıymetler'in günlük bülteninde, altının "yatay hareketlerini" sürdürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Yıl sonu olmasının da etkisiyle altın yönünü bulmakta zorlanıyor ve dar bir bant içerisindeki hareketini sürdürüyor. Dünkü seansa 1872 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, gün içinde 1886 dolar/onsa kadar uzanarak günün en yüksek seviyesini kaydetti. "ABD mali teşvik paketi yasalaşarak, yardımlar yapılmaya başlanırken, siyasetçilerde bireylere yönelik olan 600 dolarlık yardımı artırma çabası sürüyor. "Temsilciler meclisinden geçen 2000 dolarlık yardım paketi teklifi, senatonun reddetmesiyle kabul görmedi. Altının ise bu yaşananlar tepkisi satıcılı yönlü olurken, seansı 1877 dolar/onstan yüzde 0.25'lik bir artışla yataya yakın bir kapanışla tamamladı."Gümüş de benzer şekilde dar bir bantta hareket ettiği günde yatay bir kapanış yaparak seansı tamamladı. 26.24 dolar/onstan seansa başlayan beyaz maden, 26.21 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0,1 gibi bir kayıp yazmış oldu."Platin, dünkü seansı da yeşilde kapatarak üst üste dördüncü günü de kazançla kapatırken rallisini sürdürmüş oldu. 1055 dolar/onstan seansı tamamlayan platin, yüzde 1,8 kazancı hanesine yazarak seansı kapattı. "Paladyum ise diğer kıymetlilerle benzer şekilde sansı yatayda tamamladı ve 2340 dolar/onsla yerinde saydığı bir seansı daha geride bıraktı."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatları altında '– 0.50 dolar/onsla' gerçekleşirken, hacim açısından yüksek bir gün geride kaldı. Borsa İstanbul'da toplamda 7719 kg altın, 564 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı