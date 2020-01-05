Brendan Rodgers: Merih Demiral yetenekli bir futbolcu
Juventus'ta forma giyen A Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın adı Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ile de anılmıştı. Menajer Brendan Rodgers'a Merih Demiral'ın transfer durumu sorulurken, kısa bir yorum geldi.
Adı Avrupa'nın birçok önemli kulübüyle anılan Merih Demiral için Leicester City cephesinden açıklama geldi.
Premier Lig'de Leicester City'nin gündeminde bulunan 21 yaşındaki futbolcu için Brendan Rodgers, kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi.
Transfer gündemi hakkında konuşan Rodgers, ''Bu transfer penceresinde ne yapmak istediğimizi biliyoruz ve deneyeceğiz. Güçlenmek istediğimizi biliyoruz'' dedi.
Merih Demiral hakkında açık konuşmaktan kaçınan Rodgers iddiaları ise reddetmedi. Deneyimli teknik adam milli futbolcu hakkında, ''Sezonun bu aşamasında tüm iddialar ortada. O yetenekli bir futbolcu. Eklenecek başka bir şey yok'' ifadelerini kullandı.
İTALYANLAR MERİH'İ SATMAK İSTEMİYOR
Juventus ise talipleri artan Merih Demiral'ı satmak istemiyor. Leicester City'nin yaklaşık 30 milyon euro'luk teklifini reddeden siyah-beyazlılar oyuncuyu elinden kaçırmak istemiyor.
Torino merkezli Tuttosport gazetesi manşetinden verdiği haberde Juventus'un Merih Demiral'ı satmama kararı aldığını yazdı. Oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılabileceği de konuşuluyor.