Haberler » Spor » Brendan Rodgers: Merih Demiral yetenekli bir futbolcu - Spor

Brendan Rodgers: Merih Demiral yetenekli bir futbolcu

Juventus'ta forma giyen A Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın adı Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ile de anılmıştı. Menajer Brendan Rodgers'a Merih Demiral'ın transfer durumu sorulurken, kısa bir yorum geldi.

05.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:49

Adı Avrupa'nın birçok önemli kulübüyle anılan için Leicester City cephesinden açıklama geldi.

Premier Lig'de Leicester City'nin gündeminde bulunan 21 yaşındaki futbolcu için , kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi.

Transfer gündemi hakkında konuşan Rodgers, ''Bu transfer penceresinde ne yapmak istediğimizi biliyoruz ve deneyeceğiz. Güçlenmek istediğimizi biliyoruz'' dedi.

Merih Demiral hakkında açık konuşmaktan kaçınan Rodgers iddiaları ise reddetmedi. Deneyimli teknik adam milli futbolcu hakkında, ''Sezonun bu aşamasında tüm iddialar ortada. O yetenekli bir futbolcu. Eklenecek başka bir şey yok'' ifadelerini kullandı.

İTALYANLAR MERİH'İ SATMAK İSTEMİYOR

Juventus ise talipleri artan Merih Demiral'ı satmak istemiyor. Leicester City'nin yaklaşık 30 milyon euro'luk teklifini reddeden siyah-beyazlılar oyuncuyu elinden kaçırmak istemiyor.

Torino merkezli Tuttosport gazetesi manşetinden verdiği haberde Juventus'un Merih Demiral'ı satmama kararı aldığını yazdı. Oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılabileceği de konuşuluyor.


Haber Videosu

: Brendan Rodgers: Merih Demiral yetenekli bir futbolcu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler