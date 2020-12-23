BRC'den "İngiltere taze gıda sıkıntısı yaşayabilir" uyarısı
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BRC'den "İngiltere taze gıda sıkıntısı yaşayabilir" uyarısı

23.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:29
BRC'den

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), Fransa'nın geçici olarak İngiltere ile sınırını kapatmasının ardından tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle İngiltere'de taze gıda sıkıntısının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), Fransa'nın geçici olarak İngiltere ile sınırını kapatmasının ardından tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle İngiltere'de taze gıda sıkıntısının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Perakende sektörünün çatı kuruluşu konumundaki konsorsiyumdan yapılan açıklamada, İngiltere- Fransa sınırında biriken yaklaşık 3 bin nakliye aracının geçişlerinin tamamlanmasına kadar, İngiltere'de taze gıda tedarikinde bazı sıkıntıların yaşanabileceği kaydedildi

BRC Gıda Sürdürülebilirliği Direktörü Andrew Opie, iki ülkenin dün, sınırın yeniden açılması konusunda anlaşmaya varmasının iyi bir haber olduğunu hatırlatırken nakliye araçlarının sınırı bir an önce geçmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Opie, "Biriken araçlar azalana kadar ve tedarik zinciri normale dönene kadar, taze gıdalara erişim konusunda bazı sorunların oluşmasını bekliyoruz." dedi.

İngiliz süpermarket zinciri Waitrose'dan yapılan açıklamada marketlerin stokların iyi seviyede olduğu, fakat bazı ürünlerin alışverişinde sınırlamanın getirildiği belirtildi.

Diğer bir süpermarket zinciri Sainsburry's ise henüz herhangi bir üründe kısıtlamanın olmadığını, müşterilerin olağan şekilde alışverişlerine devam edebileceğini duyurdu.

Tesco'dan yapılan açıklamada de Noel tatili öncesi müşterilerinin yumurta, sabun ve tuvalet kağıdı alışverişlerinin 3 paketle sınırlandırıldığı kaydedildi.

Fransa, İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında hava, deniz ve demir yolu ulaşımının bugün sabah saatlerinde yeniden başlamasını öngören bir protokol imzalanmıştı.

İngiltere'den Fransa'ya gitmek isteyenler, seyahat öncesi son 72 saat içinde Kovid-19 testi yaptırmak zorunda. Testin negatif çıktığına dair belge sunamayanların ulaşım araçlarına binmesine izin verilmeyecek. Uyruğuna bakılmaksızın tüm tır şoförleri de hızlı sonuç veren testlerden yaptıracak.

Fransa'nın, İngiltere'de görülen koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünden korunma amacıyla pazar günü 48 saatliğine sınırını kapatmasının ardından nakliye araçları uzun kuyruklar oluşturmuştu.

İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50'den fazla ülke, İngiltere ile seyahatleri durdurma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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