Eren Kasırga: "Dürüst olmak gerekirse o kadar da iyi değiller"
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Eren Kasırga: "Dürüst olmak gerekirse o kadar da iyi değiller"

Eren Kasırga: 'Dürüst olmak gerekirse o kadar da iyi değiller'
Playerbros - Haberler | Gamegar

Eren Kasırga, VALORANT Masters: Berlin turnuvası öncesi Upcomer'a konuk oldu. Esporun önemli turnuvalarına katılmış olan isim, rakiplerinin o kadar da iyi olmadığının altını çizerek, kurdukları takıma çok güvendiğini de belirtti.

SuperMassive Blaze ekibinde forma giyen ve ülkemizi 2021 VALORANT Champions Tour Aşama 3 – Masters: Berlin'de temsil edecek olan Brave kullanıcı adlı Eren Kasırga, etkinlik öncesi Upcomer'ın YouTube kanalında yayınlanan, Yinsu Collins ve Tyler Erzberger tarafından sunulan Showstopper programına konuk olup kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Yinsu Collins'in VALORANT Masters: Berlin'deki takımları sıraladığı liste hakkında konuşan Brave, Brezilya takımlarından bahsettiği açıklamasına şu sözler ile devam etti: "Dürüst olmak gerekirse o kadar iyi değiller. Bence EMEA veya NA dışındaki takımlar A veya S seviyesinde değil. Bence EMEA ve NA başka bir seviyede belki Kore bölgesi A seviyesinde çünkü onlar zekiler." dedi.

"DİĞER OYUNCULARA GÖRE 6 AY DEZAVANTAJA SAHİBİM"

Röportajda espor dünyasındaki hikayesinden de bahseden başarılı oyuncu VALORANT ile tanışma sürecini de anlattı. Beta sürecinden beri VALORANT oynadığını belirten oyuncu oyun çıktıktan sonra 6 ay boyunca oyunu bırakmak zorunda kaldığını ve yaşadığı dezavantajı şu sözler ile anlattı:

"Oyun çıktıktan sonra oyunu bırakmak zorunda kaldım çünkü başka bir oyunda profesyoneldim ve orada oynamam gerekiyordu. Diğer oyunculara göre 6 ay dezavantajım vardı ama geri döndüğümde arkadaşlarımla bir takım kurdum."

VALORANT Masters: Berlin'de karşı karşıya gelmek istediği takım sorusuna ise Amerikalı Sentinels olarak cevap veren Kasırga, bu isteğini "Gruptan çıkabilirsek onlarla oynamak istiyorum çünkü gruptan çıkıp onlarla karşılaşıp kazanırsak bir ivme ve yükseliş yakalayıp turnuvayı kazanabiliriz." sözleriyle açığa kavuşturdu.

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Kaynak: Playerbros

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