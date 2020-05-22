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Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı

Manchester United'da forma giyen Brandon Williams'ın babası, oğlunun aldığı doğum günü hediyesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Oğlunun kendisine araba aldığını gören baba Williams, "Gerçekten mi? Benimle dalga mı geçiyorsunuz?" diyerek şaşkınlığını gözler önüne serdi.

22.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:58

İngiliz devi Manchester United'ın 19 yaşındaki genç futbolcusu Brandon Williams, babasına hiç unutamayacağı bir doğum günü sürprizi hazırladı. Kendisini bekleyen sürprizden habersiz bir şekilde evin önüne çıkan Brandon Williams'ın babasının verdiği tepki sosyal medyada paylaşılınca, milyonlarca etkileşim aldı.

Kapının önüne çıktığında oğlunun kendisine aldığı arabayı gören Brandon Williams'ın babası, kısa süreli bir şok geçirdi. Tüm ailenin "Mutlu yaşlar" diyerek bağırmasının ardından arabaya bakakalan baba, "Bu mu? Gerçekten mi? Benimle dalga mı geçiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Oğlunun elinde anahtarla gelmesi üzerine ise "İnanamıyorum! Her yerim titriyor!" dedi.

"ANAHTARI AL VE DENE"

Brandon Williams ise babasına anahtarları vererek "Şaka değil. Anahtarı al ve dene" şeklinde yanıt verdi.

Bu anların videosu sosyal medyada paylaşılırken, Brandon Williams'ın hediyesi kısa sürede büyük beğeni topladı.

Manchester United altyapısında yetişen Brandon Williams, haftalık 40 bin pound ücret ile bu sezon başında profesyonel sözleşme imzaladı. Manchester United forması ile bu sezon 27 maça çıkan sol bek oyuncusu, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
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